Settimana della Moda | mostra pop-up dedicata alla realtà aumentata

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4 : Arrivano interessanti novità per i numerosissimi giocatori di Fortnite Battle Royale: dal prossimo 21 giugno prenderanno il via le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4.Come segnala Fortnitetracker, anche questa volta le Sfide sono comparse in rete con anticipo e possiamo leggerle nel dettaglio qui sotto. Come potete vedere, Epic Games deve ancora definire una delle Sfide, mentre a un'altra manca la location.Read more…

A Cagliari una tappa della Settimana 'Italia-Cina' - dedicata alla Scienza - alla Fisica e alla tecnologia : Sarà Cagliari una delle tre città italiane, insieme a Napoli e Roma, a ospitare una tappa della settimana Italia-Cina della Scienza, della tecnologia e dell'Innovazione, il più grande evento europeo di internazionalizzazione tra i due Paesi, in programma dal 22 al 25 ottobre 2018. Lo rende noto l'assessore della ...

A Cagliari una tappa della Settimana "Italia-Cina" - dedicata alla Scienza - alla Fisica e alla tecnologia : Sarà Cagliari una delle tre città italiane, insieme a Napoli e Roma, a ospitare una tappa della settimana Italia-Cina della Scienza, della tecnologia e dell'Innovazione, il più grande evento europeo ...

Veneto : i lavori della Settimana del Consiglio regionale : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG innanzitutto diverse interrogazioni a risposta scritta, in materia di sanità

FocusLavoro Le offerte della Settimana dell'Informagiovani di Lucca : Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,30 e saranno ad ingresso gratuito. Informazioni presso l'Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo tel. 0583-229725. Email null

Oroscopo di Paolo Fox della Settimana 17-22 giugno 2018/ Vergine vincente - stelle positive per i Pesci : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e settimanale dal 17 al 22 giugno 2018 su DiPiù Tv. Venere sorride ai nati sotto il segno del Sagittario. stelle positive per i Pesci.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 05:05:00 GMT)

La lezione di Isoardi a Salvini e le giravolte di Toninelli : tutto il peggio della Settimana : E poi la gaffe del premier Conte, l'ubiquità sospetta di Renzi e la dieta di Calenda. Anche negi ultimi sette giorni i politici non si sono risparmiati uscite folli. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste potrebbero tornare in Russia all’inizio della prossima Settimana : Mentre il bel tempo dovrebbe prevalere in questo weekend, all’inizio della prossima settimana rovesci e temporali potrebbero ritornare a colpire alcune delle località russe che ospitano i Mondiali di calcio 2018. Durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Qui potrete trovare gironi, ...

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine Settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

La lezione di Isoardi a Salvini e le giravolte di Toninelli : tutto il peggio della Settimana : E poi la gaffe del premier Conte, l'ubiquità sospetta di Renzi e la dieta di Calenda. Anche negi ultimi sette giorni i politici non si sono risparmiati uscite folli. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Pagelle TV della Settimana (11-17/06/2018). Promossi Ora o Mai Più e Barbara D’Urso. Bocciata l’intoccabile Laura Pausini : Barbara D'Urso Promossi 9 al debutto di Ora o Mai Più. L’effetto nostalgia, rievocato da canzoni e storie forti di vittorie e sconfitte, declinato in salsa talent funziona e parte con con il botto (oltre il 25% di share). Malgrado un meccanismo di votazione perfettibile, il mix di tradizione e contemporaneità è promosso. Curiosi di assistere all’evoluzione nel corso delle puntate. Leggi la recensione qui. 8 a Barbara ...

Scuola - Nardella capofila : "Un'ora alla Settimana contro il degrado" : Il sindaco di Firenze depositerà la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre un'ora alla settimana di educazione alla cittadinanza

Milano. Palazzina Liberty in musica : gli appuntamenti della Settimana : Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame la IV edizione del

Parte il lungo fine Settimana della Festa del Gusto. : Venerdì ci sarà lo "Spettacolo Carioca" direttamente dal Brasile, sabato toccherà al "Flamenco Spagnolo" e domenica gran finale con "Cuba, e il viaggio del mondo in 80 strumenti".