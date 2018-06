Serie B | bocciatura dall' Agenzia delle Entrate | il Cesena verso fallimento

Arbitri Serie A - altra bocciatura per Orsato o… forse no : la decisione sull’arbitro di Inter-Juve : altra bocciatura per l’arbitro Orsato, protagonista in negativo del disastro in occasione della gara di campionato tra Inter e Juventus, adesso ‘riposo forzato’ per la seconda settimana consecutiva, l’arbitro non è stato designato per alcuna partita. Il fischietto veneto dirigerà una gara di Qatar Super League a Doha il 12 maggio, una scelta destinata a fare discutere e considerata una sorta di ‘vacanza ...