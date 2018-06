Serie A Si parte il 19 agosto | si gioca anche a Santo Stefano

La Serie A parte già male : Nella finale dei playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo c'è stata almeno una irregolarità: il Palermo, che ha perso, ha detto di aver presentato ricorso The post La Serie A parte già male appeared first on Il Post.

Serie A 2018/2019 - si parte il 19 agosto : tutte le date della nuova stagione : Il campionato di Serie A 2018/2019 ha già una data d'inizio: la prima giornata sarà il 19 agosto 2018. In un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha reso note tutte le date, con tre...

Figc - la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A femminile, a seguito della delibera da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce al club giallorosso il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federcalcio. (AdnKronos) L'articolo Figc, la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile ...

MacGyver - parte la seconda stagione del reboot della storica Serie : Giovedì 14 giugno, in prima serata su Rai2, va in onda in prima visione italiana il primo episodio della seconda stagione di MacGyver, il reboot contemporaneo della storica serie tv anni 80 interpretata da Richard Dean Anderson. I panni del protagonista sono stati qui ripresi da Lucas Till, giovane attore con un passato anche nel franchise degli X-Men. Gli episodi della prima stagione sono stati trasmessi per la prima volta in Italia sempre su ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani la verità. Sky pronta a fare parte leone - rebus Mediapro : domani la Lega Serie A scoprirà se dopo due bandi a vuoto e uno naufragato con Mediapro, finalmente potrà incassare il miliardo e 100 milioni preteso per i Diritti tv del campionato. Il termine per le offerte è alle 11, poi saranno aperte davanti al notaio prima dell'assemblea chiamata ad assegnare i tre pacchetti. Nessuno può comprare tutto. Sky è favorita, Mediapro l'incognita, non è chiaro ancora co...

SCUOLA/ Concorso 2018 : Serietà professionale a parte - che spreco all'italiana... : In Lombardia ci sono state le prove orali del Concorso 2016. Non ci sono solo precari, ma anche gli "insoddisfatti", quelli di ruolo che cercano altra assegnazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ A chi tocca educare e perché, la lezione degli Usa all'Italia, di M. FerrarioSCUOLA/ Via al Concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia, di M. Ferrario

Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam : tutto quello che devi sapere! Oggi parte il torneo PS4! : Offerta! God of War - Bonus Edition [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4 Kratos è tornato!In un mondo popolato da mostri, draghi e dei, Kratos sarà costretto ad impugnare ancora una volta l'ascia di guerra per difendere ciò che gli è più caro.Circa 30 ore di gioco da vivere immerso negli incontaminati regni del folklore nordicoSfrutta […] L'articolo Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam: tutto quello che devi sapere! Oggi parte il ...

Serie C - Vicenza : ufficiale l'acquisto da parte di Rosso : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

The State - su Focus la Serie che racconta l'Isis dal punto di vista di chi vi entra a far parte : ...

Calciomercato Empoli - in Serie A si riparte con Provedel : Empoli - L' Empoli vuol ripartire da Ivan Provedel , Arrivato a titolo definitivo dal Chievo, è stato il portiere titolare prima di terminare con anticipo la stagione per un grave infortunio alla ...

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i giocatori di Serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...

Serie A2 - Paolo Moretti riparte da Siena : ROMA - Dopo poco più di un anno trascorso senza allenare, Paolo Moretti riparte dalla Mens Sana Siena di cui sarà coach per le prossime due stagioni , il contratto prevede però un'opzione per un altro ...