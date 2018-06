Serie A | campionato 2018 2019 | al via il 19 agosto | termina il 26 maggio

Serie A - la Lega dirama il calendario : il 19 agosto scatta il campionato : Serie A al via il 19 agosto : la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione , confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

Serie A - le date del campionato 2018/19 : via il 19 agosto - pausa a inizio gennaio : La Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato: comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto. L'articolo Serie A, le date del campionato 2018/19: via il 19 agosto, pausa a inizio gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A femminile, a seguito della delibera da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce al club giallorosso il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federcalcio. (AdnKronos) L'articolo Figc, la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avra' inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmettera' in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sara' ...

Golovin alla Juventus/ Il russo ci spera : la Serie A è un bel campionato - l'interesse mi onora : Golovin alla Juventus, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:59:00 GMT)

D CLUB Serie D : il 15 giugno a Viareggio il premio ai migliori del campionato 2017/2018 : ... ex attaccante Cremonese, premio D CLUB FAIR PLAY Vincenzo MAIURI , allenatore, I vincitori del D CLUB sono stati individuati dai voti espressi online dai lettori di Corriere dello Sport e Tuttosport ...

PALLAMANO / Handball Faenza chiude la stagione vincendo il campionato Serie A2 : Per la cronaca, a laurearsi campione d'Italia della categoria Under 21, è stato il Merano che ha battuto 32-25 il Bologna United. 1.Giocatori, allenatore e dirigenti vincitori del girone di ...

Serie C Girone C - è caos : un top club rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Ginnastica artistica - cala il sipario sul campionato di Serie A e B : Grande festa per la Brixia e per la Ginnastica Salerno, grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore alla fine del campionato di Serie A e B di Ginnastica artistica di Torino Si è appena conclusa la terza ed ultima tappa del campionato Italiano di Serie A e B di Ginnastica artistica, svoltosi al Palavela di Torino l’8 e il 9 giugno. Grande festa per la Brixia, che con 493,950 punti, conquista il sedicesimo scudetto, imponendosi sulla ...

Calcio in tv - due abbonamenti per seguire il campionato di Serie A : L' assemblea dei presidenti della Lega di serie A ha approvato i nuovi pacchetti per la vendita dei diritti tv per il triennio 2018-20 , dopo aver risolto il contratto con la spagnola Mediapro. E ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 / Abbonati costretti a un doppio abbonamento per vedere tutto il campionato? : Diritti tv Serie A 2018-2021, Abbonati costretti a un doppio abbonamento per guardare tutta la Serie A. Si torna indietro ai tempi di Stream e Tele +? Il pubblico pronto a protestare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:17:00 GMT)