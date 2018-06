Seduta molto difficile per OVS

finanza.lastampa

(Di martedì 19 giugno 2018) Aggressivo ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in perdita del 2,89%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...