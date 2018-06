Seduta difficile per Richemont

Seduta molto difficile per OVS : Aggressivo ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in perdita del 2,89%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Seduta difficile per Sias : Retrocede molto la holding , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,91%. L'andamento di Sias nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Seduta molto difficile per Ryder System : In forte ribasso Ryder System , che mostra un disastroso -3,25%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Ryder ...

Seduta difficile per Deere : Retrocede molto Deere , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,18%. Lo scenario su base settimanale di Deere rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-...

Seduta difficile per Evraz : Aggressivo ribasso per Evraz , che passa di mano in perdita del 2,39%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Seduta difficile per Mediobanca : Retrocede molto l' istituto di piazzetta Cuccia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,99%. Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto ...

Seduta molto difficile per Geox : In forte ribasso l' azienda delle scarpe che respirano , che mostra un disastroso -6,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Seduta difficile per Next : Affonda sul mercato Next , che soffre con un calo del 2,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Next più pronunciata rispetto all'andamento ...

Seduta molto difficile per Toll Brothers : Ribasso scomposto per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che esibisce una perdita secca del 2,96% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto ...

Seduta molto difficile per Callaway Golf : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,20%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Callaway Golf evidenzia ...

Seduta difficile per International Paper : Affonda sul mercato International Paper , che soffre con un calo del 2,71%. La tendenza ad una settimana di International Paper è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

Seduta difficile per CNH Industrial : Retrocede molto il leader globale nel settore dei capital goods , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,76%. L'andamento del produttore di macchine movimento terra nella settimana, ...

Seduta difficile per Rentokil Initial : Ribasso scomposto per Rentokil Initial , che esibisce una perdita secca del 2,36% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Seduta molto difficile per Aeffe : Retrocede molto la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più fiacca ...