Seconda beta di iOS 12 | watchOS 5 e tvOS 12 agli sviluppatori

Tutte le novità di Android P Beta 2/DP3 per Google Pixel di prima e Seconda generazione : Scopriamo le novità introdotte da Google con la terza Developer Preview (o seconda Beta ) di Androdi P, disponibile per i Google Pixel di prima e seconda generazione . L'articolo Tutte le novità di Android P Beta 2/DP3 per Google Pixel di prima e seconda generazione proviene da Tutto Android .

Su Huawei P10 Lite la Seconda beta Oreo : più vicino l’aggiornamento finale : In questo finire di maggio il buon Huawei P10 Lite si rende protagonista della seconda ondata dell'aggiornamento Oreo in versione beta, che sappiamo essere arrivato in Italia già da un paio di settimane, o giù di lì. Il riferimento è sempre al modello no brand (WAS-LX1A), che raccoglie il firmware 8.0.0.360 (C432), come attestato dallo screen, posto in chiusura di articolo. Saranno necessari alcuni giorni per mettere a fuoco il nuovo pacchetto, ...