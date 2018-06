Seco conferma crescita Pil del 2 | 4% nel 2018

02/06/2018 - Giro d'Italia Amatori - vincitori Seconda tappa. Maglie rosa confermate : confermate le tre Maglie rosa del Giro d'Italia Amatori 2018: Ciro Greco , Piconese Melendugno, fascia 1; Salvatore Ambra , Tirrenia Sport, fascia 2; Elena Cairo , Terun Scalea, donne

Rocco Schiavone : confermata la Seconda serie : Forte degli ascolti della passata stagione, sta per tornare con la seconda serie. Si tratta di Rocco Schiavone, la nota fiction di Rai 2, che vede come protagonista assoluto l’attore Marco Giallini, nei panni del vicequestore romano Rocco Schiavone. In tanti ricordano che, il noto personaggio, nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, era stato trasferito al commissariato di Aosta per aver aggredito uno stupratore, figlio di un influente ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la Seconda tappa. Confermati Zaytsev - Juantorena e gli altri big : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati a San Juan (Argentina) dal 1° al 3 giugno dove affronteranno Canada, Iran e i padroni di casa guidati da Julio Velasco. Ivan Zaytsev e compagni, reduci da tre vittorie consecutive contro Germania, Brasile e Serbia, vanno a caccia di altri successi per avvicinarsi alla Final ...

Battlefield V : un teaser conferma l'ambientazione della Seconda guerra mondiale? : Con un discreto effetto sopresa, sui social ufficiali del franchise Battlefield è comparso un nuovo teaser di Battlefield V, che ricorda l'appuntamento del 23 maggio per il reveal del gioco e fornisce inoltre più di un indizio sull'ambientazione di questo nuovo capitolo.Nel brevissimo teaser possiamo vedere soltanto il volto di un soldato, che sembra avere tutto l'aspetto di un pilota della seconda guerra mondiale. A confermare però questa ...

Porsche si conferma la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il Secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...

Rosy Abate 2 - confermata ufficialmente la Seconda stagione : Attraverso i social, Giulia Michelin rende noti ai fan di Rosy Abate che la seconda stagione è stata ufficialmente confermata e che tornerà quindi presto su Canale 5.

L’Isola di Pietro : la Seconda stagione ci sarà. Ecco la conferma : L’Isola di Pietro: la foto che conferma la seconda stagione Una foto pubblicata sul profilo Instagram dell’attrice Alma Noce, che interpreta Caterina Rovandi ne L’Isola di Pietro, confermerebbe l’arrivo della seconda stagione dell’amata fiction italiana. Alma Noce ha postato tra le sue Ig stories la foto della copertina della sceneggiatura de L’Isola di Pietro. Sulla […] L'articolo L’Isola di ...

Il Cacciatore 2 - ci sarà?/ Anticipazioni : Davide Merengo conferma : la Seconda stagione è in fase di scrittura : Il Cacciatore 2 ci sarà? La conferma nel corso del Festival internazionale dedicato alle serie tv, dove il regista Davide Merengo ha annunciato che la nuova stagione è in fase di scrittura. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:03:00 GMT)

F1 Cina - Seconde libere : conferma Hamilton - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Dopo l'exploit nella prima sessione di libere Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda con un tempo di 1'33'482. Nel finale una leggere pioggia ha rallentato ...