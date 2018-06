Scherma | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X Paolo Pizzo

oasport

(Di martedì 19 giugno 2018) Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) idel. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad analizzare uno per uno tutti gli azzurriSpada Maschile Valerio Cuomo: uno dei giovani più interessanti della spada maschile azzurra. Si presenta a Tarragona dopo aver vinto la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali giovani e cadetti a Verona. Lo scorso anno aveva conquistato la Coppa del Mondo Under 20.: è il nome di spicco della squadra azzurra. Il campione del mondo in carica si presenta aidelcon ...