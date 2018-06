Scherma | Europei 2018 | il programma di martedì 19 giugno Orario d’inizio e come vedere

Scherma - Europei 2018 : giornata senza medaglie per l’Italia. Curatoli beffato - Navarria e Fiamingo deludono : L’Italia non conquista medaglie nella terza giornata di gare agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il Bel Paese, dopo aver ottenuto due medaglie sia ieri che sabato, rimane a boccia asciutta nelle gare odierne di spada femminile e sciabola maschile. Luca Curatoli, la nostra punta nella sciabola, ha ottenuto un amaro ottavo posto, beffato all’ultima stoccata ai quarti di finale. Il 23enne napoletano è stato ...

Scherma - Europei 2018 : domino estone nella spada femminile - Katrina Lehis è la nuova campionessa. Azzurre fuori agli ottavi : L’Estonia fa tripletta nella spada femminile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). La 23enne Katrina Lehis conquista a sorpresa la medaglia d’oro, battendo in finale la veterana Kristina Kuusk all’ultima stoccata (15-14) al termine di un assalto molto spettacolare. Completa la festa estone Julia Beljajeva, che conquista il secondo bronzo consecutivo. Terzo gradino del podio anche per la russa Violetta ...

Scherma - Europei 2018 : Max Hartung concede il bis nella sciabola. Luca Curatoli eliminato ai quarti tra le polemiche : Max Hartung si laurea per il secondo anno consecutivo Campione d’Europa. Il tedesco concede il bis nella prova di sciabola maschile agli Europei di Novi Sad dopo aver sconfitto in finale con il punteggio di 15-12 il russo Kamil Ibragimov. Medaglia di bronzo per il georgiano Sandro Bazadze, che si è arreso in semifinale all’ultima stoccata contro il vincitore di giornata (15-14) e per l’altro russo Dmitriy Danilenko, che ha ...

Scherma - Europei 2018 : Luca Curatoli si ferma ad una stoccata dalla medaglia - Luigi Samele fuori agli ottavi : Giornata amara per l’Italia agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Dopo la debacle della spada femminile, non arrivano gioie nemmeno nella sciabola maschile, dove nessun azzurro riesce a raggiungere la zona medaglie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli italiani. Luca Curatoli vede sfumare all’ultima stoccata il podio, eliminato ai quarti di finale dal georgiano Sandro Bazadze. Un assalto ...

Scherma - Europei 2018 : spada femminile - che disfatta! Azzurre tutte eliminate prima dei quarti di finale : Non inizia bene per l’Italia la terza giornata degli Europei di Novi Sad. Nella prova della spada femminile tutte le Azzurre sono state eliminate alle porte dei quarti di finale e hanno detto addio ai sogni di medaglia. Le migliori sono state Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, entrambe eliminate negli ottavi di finale. Sicuramente sfortunata la siciliana che si è trovata in una parte di tabellone davvero insidiosa. Infatti, dopo aver vinto ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Fiamingo e Rizzi agli ottavi di finale. Sciabolatori impegnati nei gironi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

Diretta / Europei Scherma 2018 streaming video e tv : si scende in pedana! (oggi 18 giugno) : Diretta Europei scherma 2018: info streaming video e tv della terza giornata di gare. Oggi a Novi Sad spazio alla spada femminile e la sciabola maschile.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:52:00 GMT)

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola - Fiamingo e Navarria ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di lunedì 18 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Terza giornata agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Novi Sad. Finora solo il fioretto ha regalato medaglie all’Italia (2 argenti e 2 bronzi). Oggi si completeranno le gare individuali e scendono in pedana sciabolatori e spadiste. Grande attesa per i colori azzurri, perchè ci sono grandi possibilità di vedere ancora un italiano salire sul podio e magari anche sul gradino più alto. Questi gli azzurri impegnati nella prima ...

Europei Scherma 2018/ Streaming video e diretta tv - programma orario e vincitori (oggi 18 giugno) : diretta Europei scherma 2018: info Streaming video e tv della terza giornata di gare. Oggi a Novi Sad spazio alla spada femminile e la sciabola maschile.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 02:31:00 GMT)

Scherma - Europei Errigo argento - Volpi bronzo. Altre due medaglie per l Italia : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio2016 e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio ...

Scherma - Europei 2018 : l'Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna ...

Europei Scherma Novi Sad - due italiane sul podio : Errigo d'argento - bronzo a Volpi : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio2016 e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : Ad Inna Deriglazova mancava solo la vittoria agli Europei per avere in suo possesso i tre titoli più importanti: olimpico, mondiale ed europeo. A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna iridata. Una vera e proprio dominatrice e che non conosce assolutamente il termine sconfitta. Si tratta del ...