Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile | l’Italia centra la finale grazie al

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : titolo tricolore per Alice Volpi. Enrico Berrè e Marco Fichera concedono il bis : Terza giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo sabato sono stati assegnati gli ultimi titoli individuali. Era la grande favorita della vigilia ed Alice Volpi ha rispettato il pronostico nella prova di fioretto femminile. La toscana ha conquistato il titolo italiano, sconfiggendo in finale per 15-9 Francesca Palumbo. In precedenza Volpi aveva superato con il punteggio di 15-12 Martina Favaretto, ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : nelle prove a squadre festeggiano Esercito - Fiamme Oro e Fiamme Gialle : Seconda giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo venerdì si sono tenute le prime gare a squadre. Nella sciabola femminile la vittoria è andata al Centro Sportivo dell’Esercito. Il quartetto composto da Chiara Mormile, Caterina Navarria, Martina Criscio e Benedetta Baldini è salito sul gradino più alto del podio dopo aver sconfitto in finale le Fiamme Oro con il punteggio di 45-35. Al terzo ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Rossella Fiamingo - Sofia Ciaraglia e Francesco Ingargiola esultano nella prima giornata : Sono iniziati oggi a Milano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma. Sulle pedane di Fieramilanocity i migliori atleti azzurri si sono dati battaglia per conquistare il titolo tricolore. La prima giornata di gare ha decretato i vincitori in tre gare individuali, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal fioretto maschile dove arriva la vittoria di Francesco Ingargiola (Fiamme Oro). Il giovane marchigiano ha confermato ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : si torna a Milano dopo 41 anni. Ci sarà il ritorno di Elisa Di Francisca : Il meglio della Scherma azzurra torna a Milano dopo 41 anni. Da domani presso Mi.Co FieraMilanocity si terranno i Campionati Italiani Assoluti 2018. Un evento importante per la tutta la Scherma italiana, anche perchè si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima degli Europei a Novi Saad e dei Mondiali a Wuxi. Milano vedrà il grande ritorno in pedana di Elisa Di Francisca. Sicuramente c’è grande curiosità per capire lo stato di ...