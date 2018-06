Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni Da Francesco Monte all' esclusiva per un settimanale

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Il post insospettisce : «Chi vuole vederti inventa le occasioni» : È crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? La coppia uscita da Uomini e Donne non conferma, ma sono sempre meno le occasioni in cui la si vede unita e Affiatata. E se l'ex tronista...

Sara Affi Fella in crisi con Luigi Mastroianni? La rivelazione : Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? La verità Circa un mese fa la ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni, il quale ha detto sì. Tuttavia da quel momento i due non hanno pubblicato molte foto insieme sui social, facendo impensierire i loro tantissimi fan. Difatti sono stati tanti i supporter a credere che i piccioncini sarebbero potuti essere già in crisi. Una crisi però smentita dalla ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "L’amore non si dimostra sui social ma dai sorrisi di una donna" : Dopo le numerose polemiche che l'hanno vista protagonista, l'ex tronista rompe il silenzio sui social.

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella risponde al gossip : "L’amore non si dimostra sui social ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari ha recentemente risposto alle parole al vetriolo che Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno riservato a lui e a Lorenzo…(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la prima notte con Luigi Mastroianni : «Io sono all'antica» : Dopo la scelta a Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono stati visti poco insieme e, mentre il gossip impazza su una possibile crisi, l'ex tronista racconta la prima notte vissuta ...

Sara Affi Fella rompe il silenzio : cosa succede con Luigi? E con Francesco Monte? : Nelle ultime ore, Sara Affi Fella è stata al centro del gossip per diverse questioni. La prima è stata la

Uomini e Donne - Sara Affi Fella furiosa sui social : il messaggio : UeD, Sara Affi Fella risponde alle critiche sui social È già finita la storia d’amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? È quello che vogliono sapere i loro sostenitori, negli ultimi giorni, molto critici nei confronti della coppia nata di fronte ai telespettatori di Uomini e Donne. Infatti, se inizialmente i follower lamentavano l’assenza di foto che li ritraesse insieme a causa del poco tempo vissuto dalla coppia per impegni lavorativi ...

Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella si sfoga : “Zitta per troppi giorni - ora parlo io” : Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella rompe il silenzio, lo sfogo: “Zitta per troppi giorni, ora parlo io” Le voci che vogliono la tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella già lontana da Luigi Mastroianni si fanno sempre più insistenti. Le ultime ore sono state roventi. A gettare ulteriori spettri sulla fine della love […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella si sfoga: “Zitta per troppi giorni, ora parlo ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni già in crisi? Spunta il nome di Francesco Monte : Prima Luigi Mastroianni abbandona i social, poi Sara Affi Fella che parte da sola per Ibizia. Sono bastate queste due cose per far pensare alla crisi di coppia. L?ex corteggiatore di...

