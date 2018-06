Sanità | l’OMS rimuove la transessualità dalla categoria dei disturbi mentali

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) Lanon è più classificata come disturbo mentale dall’Organizzazione Mondiale della. Nell’International Classification of Diseases, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, giunta all’11ª edizione (sarà presentata all’Assemblea mondiale dellanel maggio 2019 per l’adozione da parte degli Stati membri per poi diventare effettiva dall’1 gennaio 2022) “l’incongruenza di genere” è stata rimossadeie comporta. “Le prove sono ora chiare sul fatto che non si tratta di un disturbo mentale“, precisa l’Oms. Per ridurre il clima di più o meno esplicita ‘condanna’ sociale nei confronti dei transgender e per assicurare l’accesso a interventi medici, è stato ritenuto più opportuno l’inserimento di questo ...