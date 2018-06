San Romualdo | l' eremita globetrotter che fondò Camaldoli per restare solo

famigliacristiana

: RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Romualdo - Re_a_c_Tor : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Romualdo - SantoDiOggi : Oggi si celebra: San Romualdo - lodeate_it : Vangelo del giorno : 2018-06-19 - Santi di marted? - -

(Di martedì 19 giugno 2018) Dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile e attento ai buoni pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via il Salterio: se tu che sei novizio non puoi capire tutto, ora qui ...