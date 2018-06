Samsung Galaxy S5 Plus LTE-A e OPPO Find 7 7a ricevono LineageOS 15 1

Errore Galaxy Apps su device Samsung : app ritenuta malevola - le possibili cause : Ultimamente potreste aver ravvisato a bordo del vostro Samsung Galaxy un messaggio di Errore relativo a Galaxy Apps, lo store proprietario del brand asiatico che il Google Play Protect da qualche giorno a questa parte ha iniziato a vedere come una potenziale minaccia per la sicurezza del sistema operativo. Si tratta, per la verità, di un avviso che evidenzia un falso positivo, dal momento che, come tutti ormai sappiamo bene, un'app di sistema ...

Grande giorno per Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia - adesso l’aggiornamento Oreo : L'attesa straziante cui sono stati fin qui costretti tutti quegli utenti che hanno a loro tempo acquistato i Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia è finalmente volta al termine: per gli esemplari appena citati è giunto il momento di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Nel caso dei brandizzati dall'operatore arancione, trattasi del pacchetto con PDA G930FXXU2ERE8, build date dell'11 maggio e patch di sicurezza del 1 ...

Ritorna all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 TIM : ma non è quello di giugno : Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S8 brand TIM, appena reduci dal pacchetto G950FXXU2CRED, quello contraddistinto dalla patch di sicurezza di maggio, e non purtroppo di giugno, che ha visto iniziate le proprie operazioni di rilascio proprio a partire dalla giornata di ieri, a cominciare dagli esemplari commercializzati in USA (questo significa che per il mercato europeo ci sarà ...

Samsung Galaxy J6 disponibile su ePrice nelle tre colorazioni a partire da 219 euro : Tra i primi ad avere a listino Samsung Galaxy J6 c'è ePrice, portale noto ai più che da anni si occupa tanto di telefonia quanto di dispositivi elettronici L'articolo Samsung Galaxy J6 disponibile su ePrice nelle tre colorazioni a partire da 219 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare Galaxy S9+ Lite : il TENAA lo avrebbe anticipato (foto) : Contrassegnato dalla sigla SM-G8855, ha caratteristiche molto simili al precedente e viene naturale pensare che possa trattarsi del Samsung Galaxy S9+ Lite L'articolo Samsung potrebbe lanciare Galaxy S9+ Lite: il TENAA lo avrebbe anticipato (foto) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 18 giugno : Honor 10 - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 18 giugno sono: LG V30, Honor 10, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Che cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 giugno: Honor 10, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Consumi anomali per la batteria del Samsung Galaxy S7 con standby cella - alcuni consigli : Ci sono alcune considerazioni da fare a proposito del Samsung Galaxy S7, ad oltre una settimana dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I primi modelli a ricevere il firmware qui in Italia sono stati quelli no brand, oltre ovviamente ai dispositivi marchiati TIM e Vodafone. Pochi giorni fa abbiamo condiviso per voi un punto della situazione a proposito della durata della batteria, uno degli elementi più delicati ...

Samsung Galaxy S8 - A6 Plus e J7 Pro ricevono le patch di giugno 2018 : Samsung Galaxy S8, S8 Plus, A6 Plus e J7 Pro iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2018: per quanto riguarda l'Italia dovremo attendere ancora qualche giorno. L'articolo Samsung Galaxy S8, A6 Plus e J7 Pro ricevono le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

A rilento l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 : primo rilascio di giugno al via : Che fine ha fatto l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 di giugno? Ci riferiamo alla patch di sicurezza del corrente mese che, di fatto, fino ad oggi 18 giugno, non ha fatto capolino sui dispositivi italiani, né quelli serigrafati, né quelli no brand. Un passo in avanti tuttavia è stato compiuto in queste ore, almeno oltreoceano. Come ci comunica SamMobile, ecco che l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 è appena partito negli Stati Uniti. La ...

Slancio importante col Samsung Galaxy Note 9 dall’azienda : bene RAM e storage : Si torna alla carica con le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy Note 9, qualcuna che potrebbe riguardarci direttamente e qualcun'altra invece riservata ad alcuni territori. Le ultime notizie riguardano le memorie, ovvero lo storage interno e la RAM. Nel primo caso, sembrerebbe che il dispositivo possa estendere il proprio taglio fino ad un massimo di 512GB, con RAM di 8GB. Purtroppo, però, la questione appena illustrata pare interessare il ...

Samsung Galaxy S9 risolvere i problemi più comuni : risolvere gli errori più comuni che si presentano sul Samsung Galaxy S9. Come si ripristina il telefono Android Samsung Galaxy S9 dopo un errore

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria interna in alcuni mercati : Sulla scia di rumor precedenti, secondo i quali Samsung avrebbe in programma di lanciare il suo nuovo ed attesissimo Galaxy Note 9 anche nella variante con ben 512 GB di memoria interna, emerge ora un'informazione ulteriore, secondo la quale il taglio in questione sarà riservato esclusivamente a pochi mercati. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria interna in alcuni mercati proviene da TuttoAndroid.

Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 : Ecco come installare la nuova app Good Lock 2018 e dare una rinfrescata al look della Samsung Experience del vostro smartphone Samsung Galaxy aggiornato almeno ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 proviene da TuttoAndroid.