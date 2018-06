Samsung ancora nei guai | dovrà pagare 400 milioni di dollari per infrazione di brevetto

Sbarco europeo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Titanium Grey : in Italia niente ancora : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus accolgono dalla loro la colorazione 'Titanium Grey', dal look deciso e contemporaneo, definito dagli intenditori 'industrial chic'. La nuance era disponibile fin dal day-one negli Stati Uniti, ma non in Europa, dove sta iniziando a diffondersi nel Regno Unito, per conto dell'operatore locale 'Carphone Warehouse'. L'iniziativa intrapresa in territorio inglese lascia ben sperare nel prosieguo della distribuzione di ...

Ancora battagliero il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone : continuità dal firmware XXS4CRE1 : Una bella boccata d'aria questa che stiamo per annunciarvi per i possessori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone, che non riceveranno probabilmente l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ma potranno comunque continuare a disporre di un'esperienza utente nel complesso discreta per via dei successivi upgrade manutentivi che seguono ad arrivare a bordo dell'esemplare, un prodotto che evidentemente sta Ancora a cuore al colosso di Seul. Come vi ...

Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano : Stando ad un nuovo report di Gartner, le vendite nel primo trimestre del 2018 sono tornate a crescere. Ecco tutti i dati della classifica guidata da Samsung L'articolo Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano proviene da TuttoAndroid.

Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Samsung Galaxy S9 : ancora guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...

Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide : Samsung presenta il nuovo sensore fotografico ISOCELL Slim 3P9 in grado di fornire immagini più vivide anche in scarse condizioni di illuminazione. L'articolo Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide proviene da TuttoAndroid.