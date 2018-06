Samp | Colley | voglio essere leader

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale : preso Omar Colley dal Genk : Alla fine, ecco la firma: Omar Colley è un nuovo giocatore della Sampdoria. Dopo un corteggiamento durato quasi un anno - i primi sondaggi già ci furono nel giugno del 2017 - il centrale gambiano è ...

