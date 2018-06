Salvini ' Sul censimento dei rom non mollo e vado dritto'

Saviano vomita insulti : "Salvini crudele - inumano e incapace" : Uno dietro l'altro Roberto Saviano vomita insulti contro Matteo Salvini. Lo fa da giorni , da quando ha deciso di chiudere i porti alle Ong , che deginisce 'bufala', , e continua a ripeterlo oggi. Nel ...

Matteo Salvini : "Sul censimento non mollo" : "'censimento' dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! Prima gli italiani e la loro sicurezza". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook.A esprimere preoccupazioni per il programma del ministro, intanto, è anche la Commissione Ue. "Non si può espellere un cittadino europeo su base etnica". Lo ha detto un ...

Renzi : “Salvini gioca sulla paura. Vuole bloccare le ong - che portano solo il 10% dei migranti” : In diretta Facebook Renzi smentisce Salvini: "Occorre fare chiarezza quando Salvini dice che bloccherà le ong, numeri alla mano, bisogna dire che rappresentano il 10% esagerando degli arrivi nel nostro Paese. La stragrande maggioranza degli approdi è fatta dalla Guardia costiera e dalla Marina militare".Continua a leggere

TgLa7 - Mentana contro Salvini Sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

Benetton - spot con i migranti sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...

Disprezzo - insulti e moralismiCosì delegittimano SalviniDa L'Espresso al censimento rom : L'opposizione può contrastare, legittimamente, la linea e le soluzioni, proposte dal governo Salvimaio. Ma è scorretto tentare di delegittimare, aggredire e squalificare, sul piano etico, i ministri, proponendo accostamenti, storicamente azzardati che, oltre a inasprire il clima politico del Paese, contribuiscono a dare l'immagine di uno Stato aggressivo, xenofobo e razzista, non corrispondente alla realtà. ...

Salvini che scommette sulla pancia degli italiani mentre si mangia Di Maio : (Foto: Lapresse) A che gioco sta giocando Matteo Salvini? Risposta: a un gioco molto vantaggioso. Perché è di quelli che gli scienziati definirebbero “win win”: comunque vada, sarà (un) successo. Ma solo per se stesso. Non, come vorrebbe la teoria dei giochi, per tutti i soggetti coinvolti nella disavventura di governo. La strategia: fornire, una dietro l’altra, senza sosta, presunte “risposte” al Paese (per ora solo risposte, l’unico atto ...

Elisa Isoardi - preghiera a Madonna dei Nodi su Instagram/ Insulti social : “cattolica? Non stare con Salvini” : Elisa Isoardi posta preghiera alla Madonna dei Nodi su Instagram: riempita di Insulti social contro di lei e contro il compagno leghista, “sei cattolica? Non puoi stare con Salvini”(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Di Maio : 'Bene che Salvini abbia smentito sulla schedatura dei rom' : "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura: se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Lo ha detto Luigi Di Maio riferendosi alle ...

Perché Salvini e i produttori di formaggio stavolta esultano per i dazi di Trump : Non solo il vino . Ai cinesi piace sempre di più anche il formaggio italiano. Quello vero. A parlare sono i numeri: le esportazioni dei prodotti caseari verso la Cina sono cresciute del 27% nel 2017. ...

“Salvini come Hitler” - l’ex consigliere regionale insulta il ministro : "Salvini è una merda come Hitler". Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini. L"ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva (eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo Misto) si è lasciato andare, sulla sua pagina Facebook, a un violento sfogo nei confronti del leader del Carroccio.Il commento choc è stato scritto da Riva sotto un post dove l"ex politico (ora riciclato a "blogger") augurava a Salvini, Di Maio e a ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Immigrazione : il 68% degli italiani sta con Salvini Sul caso Aquarius : Sondaggi politici verso ballottaggio Elezioni Comunali 2018: Centrosinistra in calo nelle Zone Rosse rispetto a ultime Amministrative, ma fa meglio delle Politiche del 4 marzo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:02:00 GMT)