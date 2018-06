Salvini | «Sul censimento dei rom non mollo e vado dritto»

Salvini : 'Sul censimento non torno indietro' : E proprio questa parola, "censimento", aveva scatenato le dure reazioni dei partiti della sinistra e di alcune realtà del mondo associativo, in qualche caso rievocando addirittura i lager nazisti. A ...

Rom - Salvini insiste : sul censimento non mollo e vado dritto : Ma non sono qui per fare politica: il messaggio che soggiace dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l'Italia da sola dinanzi alla crisi migratoria', ha poi ...

Rom - Salvini : 'Sul censimento non mollo e tiro dritto' - Speranza lo denuncia per istigazione all'odio razziale : censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto" . Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo ...

Rom - Salvini : sul censimento non mollo e tiro dritto Speranza lo denuncia : istigazione al razzismo : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese. Il portavoce della Commissione europea,Alexander Winterstein: "Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaroche non è legale".

Salvini : «Sul censimento non mollo» : Il commissario Ue risponde al ministro dell’Interno: «Difficile resistere alla tentazione di interferire negli affari interni di un Paese». Toti: «Solo una disputa lessicale»

Rom - Salvini tira dritto : "Non mollo sulla sicurezza" : Salvini non molla e tira dritto. Dopo le polemiche sulla decisione di avviare un "censimento dei rom", il ministro dell'Interno non intende fare dietrofront. Su twitter il segretario del Carroccio ha condiviso un articolo in cui si dimostra che i primi a pensare ad una schedatura dei campi rom fu la giunta di sinistra di Milano. "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi - commenta sui social - se lo propone la sinistra va bene, se ...

Rom - Salvini insiste : sul censimento non mollo e vado dritto : Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare ...

Rom - Salvini insiste sul censimento 'Non mollo e vado dritto' La Ue : rispettare lo stato di diritto : Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare ...

Saviano vomita insulti : "Salvini crudele - inumano e incapace" : Uno dietro l'altro Roberto Saviano vomita insulti contro Matteo Salvini. Lo fa da giorni , da quando ha deciso di chiudere i porti alle Ong , che deginisce 'bufala', , e continua a ripeterlo oggi. Nel ...

Salvini 'Sul censimento dei rom non mollo e vado dritto' : ROMA - ''censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto!. Prima gli italiani e la loro sicurezza'. ...

Matteo Salvini : "Sul censimento non mollo" : "'censimento' dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! Prima gli italiani e la loro sicurezza". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook.A esprimere preoccupazioni per il programma del ministro, intanto, è anche la Commissione Ue. "Non si può espellere un cittadino europeo su base etnica". Lo ha detto un ...

Renzi : “Salvini gioca sulla paura. Vuole bloccare le ong - che portano solo il 10% dei migranti” : In diretta Facebook Renzi smentisce Salvini: "Occorre fare chiarezza quando Salvini dice che bloccherà le ong, numeri alla mano, bisogna dire che rappresentano il 10% esagerando degli arrivi nel nostro Paese. La stragrande maggioranza degli approdi è fatta dalla Guardia costiera e dalla Marina militare".Continua a leggere

TgLa7 - Mentana contro Salvini Sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

Benetton - spot con i migranti sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...