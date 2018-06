Salvini sui rom ' tira dritto' | il richiamo dell' Ue

Salvini : con Conte piena intesa sui rom : 19.16 "Ho parlato con Conte, non c'è alcuna crepa nel governo,l'intesa è granitica" Così il ministro dell'interno Salvini sul 'censimento' dei rom. Chiamiamolo "controllo, verifica, o anche Giovanni; è solo una questione di rispetto del codice penale e civile",ha spiegato al premier, con il quale c'è "totale condivisione". E sottolinea: i rom non sono "priorità;lo è la sicurezza, i migranti, lavorerò con i sindaci. Sono controlli che ...

M5s-lega chiedono flessibilità - Tria prudente; Salvini : Sui rom vado dritto - scontro con il Pd : Evitare l'aumento dell'Iva e ottenere più flessibilità dall'Europa. Sono i punti centrali della risoluzione al Def di Lega e 5 stelle approvata dal parlamento. Prudente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ricorda come il calo del debito pubblico sia necessario e imprescindibile. Secondo Tria il rilancio degli investimenti è la chiave per incrementare la crescita. Salvini: ...

Salvini contro Moscovici : «Sui rom non mollo». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Anche Fico boccia il referendum sui rom di Salvini : "Incostituzionale" : Il censimento dei rom proposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini? "Sono d'accordo con Luigi Di Maio, è incostituzionale". Di più non dice il presidente della Camera, Roberto Fico, sollecitato dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio. "Ho già detto ieri a Napoli quello che dovevo dire" si è limitato ad aggiungere.

Matteo Salvini smentisce il censimento sui rom : 'Non vogliamo schedare nessuno' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non perde occasione di sollevare polveroni mediatici [VIDEO] e di spaccare l'opinione pubblica. La sua ultima proposta relativa ai rom, però, è assolutamente contraria alla Costituzione Italiana, ragion per cui stavolta dopo la stoccata ha dovuto necessariamente correggere il tiro. Il titolare del Viminale aveva reso nota la preparazione di un dossier sulla 'questione rom in Italia'. Occorre vedere chi e ...

Salvini-Di Maio - la crepa sui rom Il ministro : «Serve un censimento» Replica M5S : «E' incostituzionale» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Salvini shock : "Censimento sui rom" - poi si corregge | Di Maio : è incostituzionale : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono". Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico". Poi frena: "Non parlavo di schedatura"

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

Salvini : «Censimento sui rom» | : Secondo il leader della Lega è il momento di fare una «una ricognizione sui campi nomadi in Italia per vedere chi, come e quanti sono». Orfini (Pd): «Piuttosto contiamo i razzisti»