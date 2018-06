“Salvini | Salvini!” Ed ecco cosa fanno a 2 immigrati Follia e choc | cosa è successo

caffeinamagazine

: @matteosalvinimi Simpaticoni? Qui c’è poco da ridere! Ora sparano per strada a delle persone innocenti gridando “S… - lauraboldrini : @matteosalvinimi Simpaticoni? Qui c’è poco da ridere! Ora sparano per strada a delle persone innocenti gridando “S… - Agenzia_Ansa : A #Caserta spari contro #migranti al grido 'Salvini Salvini' un ferito - Corriere : La denuncia di due migranti: «Spari contro di noi in strada al grido ‘Salvini, Salvini’» -

(Di martedì 19 giugno 2018) L’odio genera odio, la distanza produce cattiveria. Sparare a degliinneggiando al neo ministro degli Interni Matteo Salvini, quindi, sembra solo una diretta conseguenza a settimane di purasociale. Sarebbequesto nei giorni scorsi a Caserta: un gravissimo episodio di violenza, di intolleranza nonché di xenofobia. Dueoriginari del Mali, ospiti di un centro di accoglienza in città, hanno denunciato alla Polizia di Stato di esseri stati vittima di un episodio a sfondo razzista. Lo scorso 11 giugno, come denunciato anche dal Centro Sociale Ex Canapificio e dalla Caritas diocesana, i due giovani migranti, lo scorso 11 giugno, stavano passeggiando per strada, quando sono stati raggiunti da alcuni proiettili sparati da una pistola ad aria compressa. Stando a quanto raccontato nella denuncia, mentre i due maliani si trovavano tra viale Lincoln e via ...