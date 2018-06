Salvini | giù le mani dai bambini

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Fare un bel censimento dei rom serve a “tutelare prima di tutto migliaia di”. Bloccare i migranti, certo, ma per “garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”. Ridiscutere l’obbligo vaccinale per “restituire ai genitori la libertà di cura dei figli”. Fare il ministro, insomma, per fare “quello che serve ai miei figli e ai figli degli italiani”. Frastornato da giorni di retorica martellante, lancio un appello a Matteo: ministro, mi faccia un piacere, la smetta di tirare in ballo i “nostri figli”, i “figli degli italiani” e i “”. Intendiamoci, non mi sognerei mai di toglierle il lavoro, in questi tempi difficili. Continui pure a spargere per il Paese i semi della xenofobia su cui ha fondato il suo messaggio e la sua carriera politica, ...