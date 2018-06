Salvini col Tempo | ' Censimento rom'

MERKEL-CONTE “COLLABORIAMO SUI MIGRANTI”/ Salvini ‘blinda’ porti Italia : premier “soluzioni Ue o Schengen ko” : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Germania, "15 giorni per accordi Ue, se no.."(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:10:00 GMT)

Salvini vuole che la Spagna accolga altri 66mila migranti : Immigrazione: sbarcati a Valencia i 629 naufraghi di Aquarius Madrid, 18 giu - (Agenzia Nova) - È finita l’odissea di Aquarius e dei 629 immigrati soccorsi a largo delle coste libiche. L’imbarcazione è entrata domenica nel porto di Valencia dopo otto giorni dall’inizio di una delle più gravi crisi

Salvini : accoglienza e centri in Africa. Basta andare in Ue col cappello in mano : Matteo Salvini chiederà alle navi italiane e alla Guarda costiera di stare più vicini alle coste italiane. «Nel Mediterraneo ci sono tanti Paesi che possono intervenire, il Nordafrica, Francia, Spagna, Francia, Portogallo: non possiamo permetterci di portare mezza Africa sul territorio italiano». Il ministro dell’Interno continua a interpretare la ...

Migranti - Salvini : «Non siamo più gli zerbini. La Spagna ne accolga altri 60mila » : «La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli...

Renzi attacca Salvini : «Fa il bullo - sui migranti un colossale spot» : 'Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati, dei poveri disgraziati. Ma non cambia nulla, è una colossale operazione successo dal punto di vista mediatico: tanto di cappello, Salvini è stato come un ...

Aquarius a Valencia - Salvini provoca 'Ne accolgano altri 66 mila'. Renzi 'Fa il bullo sulla pelle dei poveracci' : ... si schiera sulle posizioni Lega-M5s, denunciando con durezza la posizione della Francia che ha accettato di farsi carico di migranti soccorsi dalla nave Aquarius , e sostenendo invece la politica '...

Aquarius - Salvini : “Grazie alla Spagna - ma spero ne accolga altri 66mila. Ama il prossimo tuo? Sì - nel mio condominio” : “Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66.000. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri…”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando della vicenda Aquarius in un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza). “Il governo italiano – aggiunge Salvini – promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per ...

Migranti - Aquarius a Valencia/ Video - donne e bambini primi a scendere. Salvini "Ora ne accolga altri 66mila" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 Migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Migranti - Aquarius a Valencia : fine dell’odissea. Salvini : «Spagna ne accolga altri 66mila» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Aquarius entra nel porto di Valencia - Salvini : «Grazie - ora ne accolgano altri 66mila» : Il convoglio con 629 persone approda in Spagna dopo 9 giorni in mare; mentre oltre 500 profughi, soccorsi dalla Guardia Costiera, sono già in arrivo in Sicilia.

Salvini : ‘Basta fare gli zerbini - fermeremo navi col riso asiatico’ Video|Può farlo? : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Salvini : «Abbiamo finito di fare gli zerbini - bloccheremo le navi col riso asiatico» Video Può farlo? Domande e risposte : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Salvini : «Abbiamo finito di fare gli zerbini - bloccheremo le navi col riso asiatico» Video : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...