Salvini | «Censire i rom» Poi il dietrofront | «Nessuna schedatura»

Matteo Salvini può davvero censire ed espellere i rom? : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto di voler effettuare un censimento dei rom presenti in Italia: un'operazione irrealizzabile da un punto di vista legale, in quanto non è possibile effettuare un censimento su base etnica, e inutile perché non porterebbe - come il leader della Lega auspica - all'espulsione dei residenti nei campi nomadi, poiché si tratta di cittadini comunitari o apolidi.Continua a leggere