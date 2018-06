Salvati dalla guardia di finanza 34 cuccioli di cane

Migranti - sbarcheranno in Italia i 42 Salvati dalla Marina Usa : Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Continua a leggere L'articolo Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa proviene da NewsGo.

La Francia accoglierà i migranti Salvati dalla nave Aquarius : La Francia accoglierà parte dei 629 migranti salvati dalla nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere. A rendere nota l'offerta è stata la vicepremier spagnola Carmen Calvo. Il premier iberico Pedro Sanchez ha ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron e ha dichiarato: "Questa è la cooperazione con cui l’Europa deve rispondere"Continua a leggere

Migranti - sbarcheranno in Italia i 42 Salvati dalla Marina Usa : sbarcheranno in Italia i 42 Migranti salvati dalla nave Trenton della Marina statunitense al largo delle coste libiche. I profughi soccorsi sono i superstiti di un naufragio in cui sono morte dodici ...

Migranti : 240 Salvati dalla Spagna : ANSA, - MADRID, 3 GIU - I servizi di salvataggio marittimo spagnoli hanno salvato 240 Migranti che cercavano di attraversare il mar Mediterraneo dal Nord Africa a bordo di 11 barche. Uno degli ...

Incendio in un locale di via Casilina : abitanti dell’edificio Salvati dalla Polizia Locale : Alle ore 4,30 circa di questa mattina un vasto rogo ha colpito un esercizio commerciale in via Casilina 1791 costringendo all’evacuazione di una ventina di persone che alloggiavano nell’edificio adiacente il Locale circondato dalle fiamme. Gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre svolgevano attività di monitoraggio nella zona, dopo aver partecipato alle operazioni di cancellazione […] L'articolo Incendio in un ...