Salute | 10 anni per una diagnosi di spondilite anchilosante | campagna web

Salute bambini : vietato uso cellulare prima dei 2 anni : La Società Italiana di Pediatria ha diramato un documento sulle regole da seguire per l'uso di smartphone o tablet nei bambini.

«Prigioniera per anni della mia depressione» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : @gettyimages Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «Da quanto tempo sei in analisi per la tua depressione?» «Diciotto anni» «Diciotto anni? Ma è tantissimo!» «Non hai capito: da quando avevo 18 anni. Ora ne ho sessantanove» La depressione è una malattia ...

Salute - melanoma : in 5 anni aumento del 34% dei casi in Italia : In Italia in 5 anni i casi di melanoma sono aumentati del 34%: nel 2017 ne sono stati stimati 14mila, erano 10.400 nel 2013. Nel trattamento di questo tumore della pelle l’arrivo dell’immunoterapia e della target therapy ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, passando dal 25% dei pazienti vivi a un anno dalla diagnosi (con una sopravvivenza media per la malattia avanzata di 6-9 mesi) all’attuale 70%. Con chiari vantaggi a lungo ...

Città della Salute di Torino - Silvio Falco ha nominato Giovanni La Valle direttore sanitario : Il neo direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dottor Silvio Falco, appena insediatosi, ha subito nominato i direttori sanitario ed amministrativo, che sono rispettivamente il dottor Giovanni La Valle, che arriva dall'esperienza ...

A 23 anni vola in cielo all’improvviso. Piena di vita e in Salute se ne va sotto gli occhi increduli dei presenti : Due splendidi occhi blu, una testa Piena di capelli rossi e un sorriso incantevole. Forse per tutti questi motivi Sofia Ponchia si faceva chiamare ‘Pepe’, un soprannome che le calzava a pennello. A 23 anni aveva una vita come tante sue coetanee: ricca, fatta di tante piccole cose quotidiane e di grandi amori, come le amiche, il fidanzato e il suo cagnolino Poncho. La giovane ragazza di Padova si è spenta all’improvviso, ...

Salute - allarme fumo fra i giovanissimi : si inizia già a 11 anni : Il fumo rappresenta uno dei principali fattori di rischio nell'insorgenza di numerose malattie cronico-degenerative, prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, ed è il ...

Salute : nuova donazione “samaritana” di rene - in Italia è la 6ª in 3 anni : Al Policlinico di Milano è arrivato un rene da donazione “samaritana“: si tratta della 6ª donazione di questo tipo in Italia in soli 3 anni, metà delle quali hanno coinvolto l’ospedale. A ricevere l’organo un uomo affetto da tempo da insufficienza renale cronica. A eseguire l’intervento è stato Mariano Ferraresso, direttore dell’unità Operativa Trapianti di rene del Policlinico, insieme alla sua ...

15 anni di Legge Sirchia contro il fumo : ecco lo “stato di Salute” dei fumatori : Ha circa 50 anni, fuma 15 sigarette al giorno da 30 anni, ha un moderato indice di dipendenza da nicotina e nella maggior parte dei casi vuole smettere di fumare: è questo l’identikit del tabagista secondo i dati della Campagna Spegnila e Respira, promossa da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha elaborato i risultati dei test, della Fondazione ...

Salute : da Philp Morris International un dispositivo per ridurre i danni del fumo : Il fumo, oltre ai danni alla Salute, negli anni produce anche danni estetici. Partendo dal mero cattivo odore, ci sono altri segnali ben visibili dei danni prodotti dal fumo, come la perdita della lucentezza della pelle o l’ingiallimento di dita e denti, che possono penalizzare l’estetica di una persona. In Italia il fumo interessa più di 11 milioni di persone, poco meno la metà delle quali donne, che pur coscienti di queste problematiche il più ...

“Spegnila e Respira” : a 15 anni dalla Legge Sirchia - ecco lo “stato di Salute” dei fumatori lombardi : In occasione dei 15 anni dall’entrata in vigore della Legge Antifumo, detta anche Legge Sirchia dal nome del suo promotore, l’allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il 26 maggio a Milano verranno presentati i dati sulla salute dei fumatori lombardi, raccolti attraverso i questionari della Campagna “Spegnila e Respira”, l’iniziativa di screening contro il fumo organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione ...

Salute - studio Usa : tentativi di suicidio tra i giovanissimi raddoppiati in 10 anni : Il numero di bambini e ragazzi in età scolare ricoverati per pensieri o tentativi di suicidio è più che raddoppiato in 10 anni, ossia dal 2008, secondo un nuovo studio condotto dalla Vanderbilt University pubblicato oggi su ‘Pediatrics’. Il lavoro ha esaminato le tendenze registrate fra i giovanissimi di età compresa tra 5 e 17 anni in 31 ospedali pediatrici statunitensi dal 2008 al 2015. Durante il periodo in esame, i ricercatori ...

Il latte di cavalla sbarca in Italia «Un sogno coltivato per 25 anni tra Salute e recupero sociale» : Abbiamo clienti in molti Paesi lontani " aggiunge Romani ": l'attenzione verso la qualità degli alimenti, così come in Italia, sta crescendo anche nel resto del mondo. Siamo sempre più aperti verso l'...

40 anni della Legge Basaglia : a Casalecchio la 3 giorni della Salute Mentale : La presentazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube della Casa della Conoscenza. Si continua venerdì 18 maggio, alle 17 presso lo spazio ECO in Via dei Mille, con I 40 anni ...

Salute : italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...