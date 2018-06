Russia-Egitto 3-1 | Mondiali 2018 | Salah può poco contro il furore dei padroni di casa

Russia schiacciasassi : 3-1 all'Egitto : La Russia si impone 3-1 sull'Egitto nella sua seconda gara del gruppo A dei Mondiali 2018 e si porta a 6 punti in classifica, prima qualificata al turno successivo . La sconfitta pesante dell'Egitto ...

Mondiali 2018 - Russia-Egitto 3-1 : Salah si sveglia tardi - padroni di casa già agli ottavi : Nella seconda partita del girone la squadra di Cherchesov segna tre gol in un quarto d’ora. L’attaccante, al rientro dopo l’infortunio, accorcia su rigore

Mondiali 2018 - Russia-Egitto 3-1 : 21.52 Primi verdetti del Mondiale. La Russia batte 3-1 l'Egitto a San Pietroburgo ed è agli ottavi dopo 2 sole partite. Praticamente già eliminati gli egiziani. Primo tempo equilibrato. Inizia meglio la Russia che si rende pericolosa con Golovin. Poi esce fuori l'Egitto con il guizzo di Salah,all'esordio nel Mondiale:fuori di poco.Nella ripresa il match si sblocca con un clamoroso autogol di Fathi (47'). Al 59' raddoppio Cheryshev al termine ...

Pagelle Russia-Egitto 3-1 - Mondiali 2018; Cheryshev anima dei suoi - Salah ultimo indomito egizio : A San Pietroburgo, si è avviata la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera, in cui per la Russia ha brillato in modo particolare Cheryshev, autore del gol che ha spaccato in due la partita. Per l’Egitto, Salah è, fino alla fine, l’ultimo ad alzare bandiera bianca. RUSSIA Akinfeev, 6: Per ...

