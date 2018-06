Russia 2018 | ecco perché i calciatori mostrano la biancheria intima all' arbitro

Mondiali Russia 2018 - un Senegal da favola : sorpresa la Polonia - Niang 'show' : Senegal super contro la Polonia, Niang e soci hanno ottenuto una vittoria all'esordio importantissima per il passaggio del turno nel girone H Il Senegal vince all'esordio mondiale contro la Polonia. ...

Mondiali Russia 2018 - un Senegal da favola : sorpresa la Polonia - Niang “show” : Senegal super contro la Polonia, Niang e soci hanno ottenuto una vittoria all’esordio importantissima per il passaggio del turno nel girone H Il Senegal vince all’esordio mondiale contro la Polonia. Una gara molto ben giocata dalla compagine africana che, con un po’ di fortuna, è riuscita a beffare i polacchi con un convincente 2-1. Il talento davanti non manca ai Senegalesi, con Niang e Sanè a combinare, assistiti dal ...

Mondiali 2018 Russia - van der Vaart non se lo spiega : 'Kane? Faceva schifo - ora è tra i migliori al mondo' : Il primo gol di sempre a regalare una vittoria nel recupero dei tempi regolamentari nella Coppa del Mondo. E, per Kane, anche la quindicesima rete in 25 partite con l'Inghilterra, secondo nella ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Prigionieri politici e manifestazioni - quello che i media non dicono : Nonostante le difficoltà logistiche e le raccomandazioni delle autorità di Kiev a non recarsi in Russia data la tensione politica e militare tra i due Paesi, più di seimila ucraini sono andati lo stesso in Putinia per assistere ai Mondiali e parecchi hanno sventolato la bandiera nazionale, anche se la l’Ucraina non partecipa alla fase finale di Russia 2018. Dmitry Zelenov di Sport-Express ha conosciuto a Rostov il blogger Pavel e l’ha ripreso ...

Mondiali Russia 2018 - sale la preoccupazione in casa Brasile : Neymar lascia l’allenamento zoppicando : Neymar ha lasciato l’allenamento del Brasile dopo quindici minuti, toccandosi spesso la caviglia destra sale la preoccupazione nel ritiro del Brasile, gli occhi sono puntati sulle condizioni di Neymar che ha lasciato l’allenamento dopo quindici minuti. Un problema alla caviglia quello occorso al numero dieci verdeoro, avvertito durante il torello svolto insieme ai compagni e al commissario tecnico Tite. Neymar si è diretto subito ...

Russia 2018 - allarme Brasile per Neymar : l'allenamento dura solo 15' : allarme Neymar dal ritiro del Brasile. Il n.10 della Selecao, con un nuovo look, ha infatti abbandonato l'allenamento dopo appena 15 minuti, rientrando negli spogliatoi accompagnato dal fisioterapista ...

Russia 2018 - Giappone batte Colombia 2-1 : La sesta giornata del Mondiale di Russia 2018 si è aperta con la sfida tra Colombia e Giappone valida per il Gruppo H. I Giapponesi si sono imposti per 2-1. Dopo essere passati in vantaggio al 6' ...

Mondiali 2018 Russia - per Mosca nella vasca : l'ennesima pazzia della Coppa del Mondo. IL VIDEO : Volti dipinti, bandiere, cappelli eccentrici, tifo sfegatato e tanto tanto calore, negli stadi come per le strade delle città che ospitano le partite della Coppa del Mondo. Una delle immagini più ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...