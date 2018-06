Rurik Gislason | il più bello dei Mondiali viene dall' Islanda

Tra Thor e Beckham - ecco Rurik Gislason : il giocatore più bello del Mondiale : Ci sono calciatori che per farsi conoscere devono segnare valanghe di gol. A Rurik Gislason, attaccante islandese classe 1988, è bastato invece entrare in campo mezz’ora nel match contro l’Argentina a Russia 2018. Era l’esordio per gli scandinavi, terminato con un inaspettato quanto piacevole 1-1: un risultato che alla vigilia, di fronte a Messi e compagni, in pochi avrebbero pronosticato. LEGGI ANCHEecco Panama, la squadra simpatia Ma per ...