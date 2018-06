Roma | una citta davvero bestiale | i cinghiali sono sempre in strada

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retRomarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Stadio Roma - Fraccaro : “Lanzalone? Era persona molto capace che ha dato una mano. E se ha sbagliato pagherà” : Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta conferma la circostanza: “Lanzalone era una persona molto capace che ha dato una mano e come chiunque se sbaglia paga. Vediamo cosa diranno le procure”. Fraccaro non è pentito del suggerimento dato al primo cittadino di Roma: “Adesso non facciamo dietrologie. Noi – spiega Fraccaro – abbiamo sempre lavorato per il meglio, abbiamo ...

Campidoglio : «Lo stadio della Roma si farà - ad ora nessuna irregolarità» : L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori è convinto che non ci siano irregolarità nella procedura e che nel futuro della Roma ci sarà lo stadio nuovo. L'articolo Campidoglio: «Lo stadio della Roma si farà, ad ora nessuna irregolarità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Flaminia ha una nuova carrozzina a motore. Una notizia che dà speranza : Come vi avevo promesso, vi aggiorno sulla vicenda della signora Flaminia per la quale era stata aperta una raccolta di soldi per l’acquisto di uno Scooter. Dopo 15 giorni Flaminia grazie all’aiuto di tutti noi è riuscita ad acquistare un nuovo mezzo per spostarsi. L’impegno dimostrato mi dà speranza e mi fa capire che se uniamo le forze i problemi si risolvono, con ciò lo Stato non può e non deve sottrarsi lasciando solo il cittadino ma deve ...

Dreamworks day : a Roma una giornata di puro divertimento con i personaggi d’animazione : Sabato 23 giugno Universal Pictures Home Entertainment Italia è lieta di presentare presso Explora – Il Museo dei bambini di Roma una giornata di puro divertimento per le famiglie targata Dreamworks in occasione dell’uscita il 20 giugno in DVD e Blu-rayTM di tutta la franchise con una creatività e packaging totalmente rinnovati. Dalle ore 10 alle ore 19, con i seguenti turni alle ore 10-12-15-17, grandi e piccini potranno intrattenersi con ...

Roma - cani randagi attaccano una donna : “Mancano controlli nei parchi” : “Una donna è stata aggredita ieri mattina da tre cani randagi mentre passeggiava con il suo cane a Villa Pamphili”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “Roma è diventata – prosegue – la Capitale del degrado e dell’insicurezza. La colpa è della sindaca Raggi che non garantisce i controlli nei parchi urbani e non applica la Legge Regione ...

Disabilità - il tribunale di Roma condanna Flixbus per condotta discriminatoria : Il tribunale di Roma ha condannato Flixbus, la società di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto low-cost in tutta Europa, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con Disabilità a causa della mancata accessibilità degli autobus. Con lo stesso provvedimento il giudice, Cecilia Pratesi, ha ordinato a Flixbus di mettere a disposizione, entro 60 giorni, mezzi accessibili alle persone disabili, nonché di pubblicare a ...

Porta Maggiore di Roma - una discarica 'di lusso' : Benvenuti a Roma. Una delle porte più monumentali della Capitale, Porta Maggior e, è una discarica 'di lusso' a cielo aperto. Tutta l'area archeologia recintata è disseminata di rifiuti di ogni genere.

Emilia-Romagna - danni della fauna selvatica : assessore - “siamo al fianco degli agricoltori” : “Siamo al fianco degli agricoltori anche nella difesa dei loro raccolti, perché sappiamo che corvidi e storni possono causare, in alcune zone, significativi danni soprattutto in questo periodo dell’anno. Proprio per questo abbiamo dato il via al piano regionale di controllo per gli storni e a quello dei corvidi, dando la possibilità di intervenire, oltre che agli operatori autorizzati, agli stessi agricoltori dotati di licenza di ...

Sabrina Ferilli : 'Roma torni a essere una città visionaria' : Cosa vede quando guarda Roma, Roma? Perché Sabrina Ferilli, la sua Ramona, dopo l'Oscar La Grande Bellezza, è la metafora di questa città: disperatamente vitale, anche nell'agonia o nelle ferite che ...

Roma - traffico di rifiuti tossici - denunciata una famiglia rom : giro d'affari da 100 mila euro : Un'indagine approfondita da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di scoprire un'associazione criminale dedita ad attività illegali nel settore dei rifiuti pericolosi. Nell'ambito di ...

Roma - LO STADIO - LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota : Il sindaco di ROMA Virginia RAGGI è sicuramente innocente riguardo allo scandalo del nuovo STADIO, ma per un solo motivo: perché durante il suo mandato non ha fatto nulla.

Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile : La dirigenza dell’AS Roma ha annunciato venerdì sera che a partire dalla prossima stagione avrà una squadra femminile iscritta al campionato di Serie A. L’allenatrice sarà Elisabetta Bavagnoli, ex vice della nazionale canadese, e le gare casalinghe verrano disputate allo The post Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile appeared first on Il Post.

La Roma acquista la Res : giocherà la Serie A femminile. Pallotta : 'E' una grande soddisfazione' : ...nostre giovanili e il nostro annuncio di oggi significa che avranno più opportunità di continuare il loro sviluppo calcistico e possibilmente potranno vedere un percorso preciso attraverso il mondo ...