vanityfair

: Roma, suicida l’amazzone Consuelo Palmerini - - allnews24eu : Roma, suicida l’amazzone Consuelo Palmerini - - Roma__SPQR : Si suicida lanciandosi dal cavalcavia. La tragedia dell'ex Azzurra di equitazione - Etrurianews : Roma, la tragedia dell’amazzone. La campionessa suicida da un ponte -

(Di martedì 19 giugno 2018) Nessun biglietto d’addio in auto e nemmeno in casa. È un mistero la morte di, ex campionessa azzurra di equitazione, che si è tolta la vita aieri lanciandosi da un viadotto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la sua auto è stata trovata parcheggiata all’inizio del cavalcavia sulla via Veientana che passa sopra la Cassia bis. Era all’altezza dello svincolo per Prima Porta e Castel de’ Ceveri. La donna, 46 anni, si è lanciata poco dopo mezzogiorno ed è caduta sul tettuccio di un furgone che passava in direzione. L’indagine è condotta con riserbo, ma si sa che sono stati sentiti amici e familiari della donna che era nota nel mondo dello sport e fra l’alta societàna. Si cerca di capire come abbia passato le ultime ore di vita. Controlli sono stati fatti anche sul suo telefono.era un’allevatrice e istruttrice federale. Era ...