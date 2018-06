Roma | Scavalca ringhiera ponte | salvato da Polizia

romadailynews

(Di martedì 19 giugno 2018)– Ha gesticolato e pianto sulladiMargherita. E’ stato notato da una pattuglia del Reparto Volanti allertata dal responsabile di un hotel per un litigio tra due turisti all’interno della struttura. Il ragazzo alla vista degli agenti, ha fatto rientro in albergo. Ma poi all’improvviso hato nuovamente lae si è lanciato nel vuoto. Solo una immediata reazione dei poliziotti ha evitato il peggio. Il ragazzo è poi stato affidato al personale del 118 per le cure necessarie. Anche gli agenti sono stati medicati in pronto soccorso per le contusioni e le escoriazioni riportate nel corso del salvataggio. E’ quanto si apprende da un comunicato della Questura di. L'articolodaproviene daDailyNews.