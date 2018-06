Roma | raggiunto l' accordo con Pastore e il PSG Nainggolan sempre più verso l' Inter

Roma - accordo raggiunto con Pastore. Giovedì le visite mediche… : accordo raggiunto CON PASTORE- La Roma ha messo le mani su Javier Pastore. Secondo le ultime indiscrezioni di radiomercato, e come riportato da “Premium Sport” i giallorossi sarebbero pronti a chiudere l’affare Pastore con il PSG. accordo raggiunto con l’ex centrocampista del Palermo. 18 MILIONI E visite MEDICHE Roma scatenata sul mercato. accordo raggiunto anche […] L'articolo Roma , accordo raggiunto con Pastore. ...

Nainggolan all'Inter/ Accordo raggiunto con la Roma - il cartellino di Zaniolo nell'affare (Ultime notizie) : Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro per 29 milioni più Zaniolo (Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Torino - accordo raggiunto con la Roma per Bruno Peres : prestito con obbligo di riscatto : Bruno Peres tornerà al Torino. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla formula e l'importo del trasferimento. Il brasiliano farà ritorno ai granata in prestito per circa un milione di euro, con ...