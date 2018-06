Roma | Piazza San Silvestro più ‘green’

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Roma - i turisti bivaccano in Piazza Venezia : LaPresse, Scene di degrado, a Roma, proprio davanti al complesso del Vittoriano, in pieno centro. Decine di turisti mangiano, dormono e si scambiano effusioni sulle aiole, non curanti dei cartelli di ...

Wind Summer Festival 2018 : date e cantanti presenti a Roma in Piazza del Popolo : L’estate Romana si ritrova ad ospitare un evento musicale coinvolgente e che fa ballare tutti quanti: il Wind Summer Festival 2018. Scopriamo le date, i cantanti presenti e la location, che sarà ancora una volta Piazza del Popolo. Wind Summer Festival 2018: date ufficiali e location dove si svolgerà La cornice che farà sfondo al Wind Summer Festival 2018 è la splendida Piazza del Popolo a Roma. Qui i conduttori dell’evento dirigono le danze per ...

Omicidio in piazza della Repubblica a Roma : clochard accoltellato al cuore : Omicidio nel centro di Roma, a piazza della Repubblica. Un uomo, un senza fissa dimora romeno di 30 anni, è morto, accoltellato al cuore. Omicidio in piazza della...

Roma - quando l'estate passa al Centro : sfilata di star a piazza di Spagna : Brividi d'estate. Red carpet e dolci per sognare le vacanze. L'altissima Korlan Madi, modella kazaka, in sobrio tailleur rosso su décolleté in tinta, cattura gli sguardi sulla maestosa Rampa ...

Sotterranei di Piazza Navona - Visita guidata con apertura serale straordinaria ed esclusiva - Roma : Fra i teatri il primo in muratura fu quello di Pompeo, inaugurato nel 55 a.C., dove si assisteva a spettacoli così sublimi che le stesse tragedie e commedie, nonostante il passare dei millenni, sono ...

Stadio della Roma : Raggi ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio : Stadio della Roma: sindaca ascoltata per oltre un’ora Roma – È terminata l’audizione in Procura della sindaca di Roma. Virginia Raggi è stata ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio, come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La sindaca è stata ascoltata dai magistrati per oltre un’ora. L'articolo Stadio della Roma: Raggi ascoltata negli uffici di ...

Stadio della Roma : Civita fa suo ingresso in Tribunale piazzale Clodio : Stadio della Roma: fissata ad oggi l’inizio interrogatori di garanzia Roma – Michele Civita, ex assessore all’urbanistica della Regione Lazio e consigliere regionale del PD, ha da poco entrato nel Tribunale di piazzale Clodio. Agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta relativa allo Stadio della Roma. L’esponente Dem è entrato a piedi nella Città giudiziaria. Senza rispondere alle domande dei ...

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Un calendario denso di eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. : Un calendario denso di eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. «L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è arricchire l'offerta di spettacoli estivi con proposte di alta qualità presentate dall'ampio circuito di compagnie locali» , ha affermato il sindaco Paola Massidda. Una di queste è senza dubbio "La Clessidra Teatro" di Anna ...