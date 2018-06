Roma Mura aureliane | lavori per la messa in sicurezza del torrione

Roma - cede porzione delle Mura Aureliane : 19.59 E' crollata una porzione delle Mura Aureliane , a Roma ,all'altezza di via Campania. Sembra abbia ceduto una parte di tetto di un torrione. Sono stati transennati e chiusi al traffico un tratto di via Campania e della complanare di Corso Italia. Il crollo ha provocato un forte rumore avvertito da diverse persone nella zona. Nessun ferito.

Roma - spuntano due murales con protagonista il premier Conte : Roma , spuntano due murales con protagonista il premier Conte Le opere portano la firma del collettivo Tvboy: nel primo, il presidente del Consiglio regge un programma con 10 punti di domanda, nel secondo è vestito da calciatore come Trump e Putin. Un terzo murale raffigura Raggi con il cartello: "Viva le buche abbasso i ...

Un ‘tridente’ Mondiale : nel giorno d’esordio di Russia 2018 spunta a Roma il murales di Putin - Trump e Conte [GALLERY] : Putin , Trump e Conte in un murales : l’opera per le vie di Roma che anticipa il Mondiale di Russia 2018 e una coalizione politica da brividi Dopo l’apparizione di un murales ‘al bacio’ tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, appare a Roma a Vicolo del Fico un’altra opera con un chiaro riferimento alle nuove dinamiche politiche mondiali ed alla competizione calcistica iridata di Russia 2018 . Nel murales ci sono Vladimir ...

