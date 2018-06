Roma | muore intrappolato nella mansarda in fiamme a Monte Mario

Roma : Mansarda va a fuoco - muore 36enne : Roma – Tragedia nella Capitale. Un cittadino indiano di 36 anni è morto ieri sera in un incendio divampato in una Mansarda nella zona di Torrevecchia. L’episodio è accaduto intorno alle 22.30. Non sono chiare al momento le circostanze del decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno spento l’incendio scoppiato nella Mansarda, ora inagibile, posta in un fabbricato di tre ...

Roma choc - lite tra clochard : senza tetto muore accoltellato a piazza della Repubblica : Ucciso con un'unica, precisa e fatale, coltellata al cuore. E' morto così a notte fonda un romeno, nel centro storico. L'omicidio del senza dimora si è consumato sotto i portici di piazza della ...

Muore a 20 anni Noemi Carrozza - nazionale di nuoto sincronizzato : incidente in motorino a Roma : Lutto nel mondo dello sport, si è spenta a soli 20 anni Noemi Carrozza, nazionale di nuoto: fatale un incidente in motorino a Roma. La conferma arriva dalla Federazione: 'La vogliamo ricordare così, mentre ...

Turista Romano muore mentre fa il bagno in Sardegna : Un Turista romano è morto mentre faceva il bagno in Sardegna. E' successo oggi pomeriggio sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un 41enne di Roma è morto in acqua. Al momento non si sa ...

Roma - motociclista muore in scontro con auto : Incidente mortale in viale dell'Umanesimo all'altezza di piazza Pakistan a Roma. Nello scontro tra una VW Passat e un Suzuki Burgman, ha perso la vita un motociclista, un uomo di 46 anni . Per i ...

Roma - parte un colpo di pistola : uomo muore in uno studio medico : Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Continua a leggere L'articolo Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico proviene da NewsGo.

