Roma | Mansarda va a fuoco | muore 36enne

Roma - muore intrappolato nella mansarda in fiamme a Monte Mario : In trappola nell'appartamento in fiamme. Un indiano di 36 anni è morto in un incendio scoppiato la notte scorsa in una mansarda in via Sciamamma, a Roma, posta in un fabbricato di tre piani. Le fiamme ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in