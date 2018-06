Roma e il dramma di una città dove la burocrazia immobilizza chi vuole investire e

Roma - lite fra clochard : 30enne morto accoltellato/ Ultime notizie - dramma Capitale : cercato killer senzatetto : Roma, lite tra clochard in piena notte in centro: 30enne rumeno morto accoltellato al cuore. dramma nella Capitale, ricercato il killer anche lui senzatetto con arma del delitto(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Lo stadio - Roma e il dramma inconfessabile del grillino originario : Ma le parole d'ordine che nel 2013 facevano furore nelle piazze dello Tsunami Tour, "intransigenza" e "trasparenza", sembrano ormai inadatte a contenere un mondo perduto , o mai esistito, . I ...

Dramma in studio medico : parte un colpo di pistola. Muore paziente a Roma : Tragedia in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Lo studio in cui è avvenuto il Dramma si trova ...

Gli occhi del mondo sull'Italia : "Dramma politico a Roma" : La crisi istituzionale in Italia campeggia sulle prime pagine dei principali giornali internazionali. Si parla di caos, crisi e fallimento dei partiti populisti. Ecco alcuni titoli. "I partiti populisti hanno...

Moscovici : "Nessuno psicodramma tra Roma e Bruxelles" : E non ha voluto esprimersi sulll'eventuale incarico a ministro dell'Economia al professore eurocritico Paolo Savona. "Sono gli italiani che decidono il loro governo, quindi rispetto totalmente la ...

Infortunio Salah - dramma Liverpool : l’ex Roma lascia il campo in lacrime : Infortunio Salah, dramma Liverpool: l’ex Roma lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, al 30′ il risultato è ancora di 0-0, partita equilibrata ed occasioni da una parte e dall’altra. Poi dramma per i Reds, Infortunio alla spalla per Salah che non è in grado di rimanere in campo, lacrime per l’ex Roma, al suo posto dentro Lallana. L'articolo Infortunio ...

Governo : Moscovici - 'nessun psicodramma tra Roma e Bruxelles' : Il commissario agli Affari economici rassicura mercati e agenzie di rating: 'l'Italia è e deve restare un Paese al cuore della zona euro'. La stampa internazionale attacca il possibile Governo giallo ...

Moscovici : "Nessuno psicodramma fra Roma e Bruxelles" : Lo scrive su twitter Pierre Moscovici, commissario europeo all'Economia, publicando un estratto di un'intervista effettuata con la radio 'Europe 1'. E poi, sul caso Savona: "Gli affari degli italiani ...

Moscovici - nessuno psicodramma Roma-Ue : Paolo Savona come ministro dell'Economia? "Sono gli italiani che decidono il loro governo, quindi rispetto la legittimità democratica, e i ritmi democratici del Paese. Parlerò con l'interlocutore che ...

Moscovici - nessuno psicodramma Roma-Ue : Paolo Savona come ministro dell'Economia? "Sono gli italiani che decidono il loro governo, quindi rispetto la legittimità democratica, e i ritmi democratici del Paese. Parlerò con l'interlocutore che ...

Moscovici : no psicodramma Roma-Bruxelles : 18.57 "Nessuno psicodramma tra Roma e Bruxelles. L'Italia è e deve restare un Paese al cuore dela zona euro". Lo scrive il commissario europeo all' Economia Moscovici su Twitter.

Moscovici : no psicodramma Roma-Bruxelles : 18.57 Moscovici:no psicodramma Roma-Bruxelles "Nessuno psicodramma tra Roma e Bruxelles. L'Italia è e deve restare un Paese al cuore della zona euro". Lo scrive il commissario europeo all' Economia Moscovici su Twitter.

Moscovici : no psicodramma Roma-Bruxelles : 18.57 "Nessuno psicodramma tra Roma e Bruxelles. L'Italia è e deve restare un Paese al cuore della zona euro". Lo scrive il commissario europeo all' Economia Moscovici su Twitter.

Dogman - un dramma Romano girato a Caserta : Il dramma di una periferia, i soprusi e la sete di vendetta che possono portare Davide a sconfiggere Golia, questo è Dogman . Il film presenta una notevole schiera di attori che, anno dopo anno si ...