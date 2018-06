Roma | droga e usura con metodi mafiosi | 58 arresti | sequestrati beni per 7 milioni al

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-Cc : 58 arresti : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose. In corso una vasta operazione dei carabinieri di Roma e della polizia di Stato, con la ...

Roma - morta Martina - la ragazza di 26 anni investita da pirata drogato e senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...

Roma - arrestato 'pirata' : guidava drogato : 22.41 Ha 29 anni, non ha mai preso la patente ed è risultato positivo al test sull' assunzione di cocaina. Lo ha arrestato la polizia locale di Roma con l'accusa di aver investito con l'auto una ragazza nel centro della Capitale, ora ricoverata in gravi condizioni. L'impatto è successo stanotte su Lungotevere de' Cenci. Il ragazzo era al volante dell'auto dei genitori di una sua amica 18enne. Sono stati proprio i proprietari del veicolo, ...

Roma : fermato con 80 pasticche di “Yaba” Cos’è la ‘droga di Hitler’ : Detta anche “droga della pazzia” per gli effetti violenti che provoca, è una delle nuove sostanze low cost, sempre più diffuse nelle periferie delle grandi città

Roma : Droga tra le bottiglie - 2 arresti e bar sequestrato : Roma – Un 28enne cittadino cinese, titolare di un bar, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Agli arresti anche un suo dipendente, 33enne Romano. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato anche il sequestro dell’attività commerciale. Nel corso di controlli i Carabinieri hanno notato uno strano via vai di avventori provenire dal bar di proprietà del ...

Roma : Coppia arrestata per detenzione droga : Roma – I Carabinieri di Ostia, nell’ambito di uno specifico servizio, hanno arrestato una Coppia di ambulanti incensurati. Lui romeno e lei italiana, entrambi 27enni. L’accusa è di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito l’abitazione, riuscendo a scovare molteplici dosi di stupefacente di vario tipo. Si tratta di numerosi panetti di hashish, marjuana e cocaina. Oltre a vari ...

Roma : 4 arresti e 3 denunce per violenze - furti e droga : Roma – Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre. In manette sono finiti due cittadini romeni. Uno arrestato per furto perché sorpreso a rubare in un supermercato. L’altro, 41enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché ha picchiato violentemente la moglie 37enne dopo l’ennesima lite. La ...

Sotto effetto di droga al volante - va contRomano e si schianta uccidendo i due figli a bordo : La donna di 25 anni trovata positiva ad alcol e droghe come la cocaina. Ha imboccato contromano un raccordo autostradale schiantandosi contro un grosso tir in uno spaventoso incidente stradale in cui i due figli di 5 e 7 anni sono morti.Continua a leggere

Roma : Operazione antidroga - 3 arresti : Roma – I “Falchi” della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno inferto un altro duro colpo allo spaccio di stupefacenti della Capitale. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre pusher, tra cui una donna, sequestrando 8 kg di cocaina e 7.000 dosi di hashish. I poliziotti in borghese hanno passato al setaccio le strade del quartiere Tiburtino. ...

Roma : Pigneto - sequestrata droga : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio nel quartiere del Pigneto. Con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno arrestato per spaccio, un cittadino libico di 24 anni, senza fissa dimora. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver ceduto 4 grammi di marijuana ad un italiano identificato ...