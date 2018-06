Roma | donna si lancia dal cavalcavia della Cassia bis e finisce su un furgone

Roma - Cassia Bis : donna si lancia da cavalcavia e centra furgone/ L'autista ricoverato al "Gemelli" : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Donna si lancia da cavalcavia a Roma - morta : ANSA, - Roma, 18 GIU - Una Donna si è lanciata da un cavalcavia all'altezza del chilometro 4 della Cassia bis a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che la Donna abbia lasciato l'auto e si sia ...

Indonesia - pitone ingoia donna/ La zona potrebbe essere piena di serpenti : a Roma due esemplari abbandonati : donna Indonesiana ingoiata da un pitone, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Braccio bionico - al Campus di Roma - su donna amputata : lo controllerà con il pensiero : 'Un intervento avveniristico, con pochissimi precedenti nel mondo e che rappresenta la prima tappa di un percorso che prevede ora lo studio dei processi di stimolazione, seguito dall'apposizione ...