Roma Città Mondo | stasera al Teatro India Annalisa Bianco porta in scena Le storie

Roma - una citta davvero bestiale : i cinghiali sono sempre in strada : Via delle Benedettine è una di quelle strade di edilizia residenziale che, in una botta di ottimismo, potremmo definire «ridente». Immersa nel parco naturale dell'Insugherata, a due passi da via ...

Al Teatro India va in scena Roma Città MONDO : Un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso libero dedicato ad artisti, cittadini e associazioni che vedono nella periferia zone di contatto, che affrontano il tema della diversità, della ...

Roma - nel Def approvato da Gentiloni 3 - 2 miliardi per far ripartire la città. Il Campidoglio vuole gestirli direttamente : “Roma vuole competenze, non soldi”. Così Virginia Raggi ripete da settimane. Anzi, da mesi, da quando al ministero dello Sviluppo Economico c’era Carlo Calenda, che non ha mai mancato di inviare frecciate velenose alla presunta “inesperienza” della prima cittadina capitolina. Roma vuole “competenze” anche perché i soldi per la Capitale, 3,2 miliardi di euro, a quanto pare ci sono già. Sono “nascosti nel Def”, il Documento di programmazione ...

Sabrina Ferilli : 'Roma torni a essere una città visionaria' : Cosa vede quando guarda Roma, Roma? Perché Sabrina Ferilli, la sua Ramona, dopo l'Oscar La Grande Bellezza, è la metafora di questa città: disperatamente vitale, anche nell'agonia o nelle ferite che ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Roma - a Citta’ dei Ragazzi festa dedicata ai mestieri e sapori : Indietro 16 giugno 2018 2018-06-16T14:58:23+00:00 Roma – Tra enogastronomia, musica, partecipazione e solidarieta’ la Citta’ dei Ragazzi di Roma apre le sue porte al territorio. Il 17 giugno l’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini. ‘La Citta’ dei Ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’ e’ il titolo dell’evento che si terra’ […] L'articolo Roma, a Citta’ dei Ragazzi festa dedicata ai mestieri e sapori proviene da ...

L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'via Almirante' - e le citta' italiane che già ce l'hanno : L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'via Almirante', e le citta' italiane che già ce l'hanno -

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere 'redenta'? : E se la colpa del degrado della capitale fosse dei cittadini ROMAni invece che della sempre colpevolizzata sindaca Raggi? A Milano e ad Amsterdam i cittadini si danno da fare. MONICA MONDO

Via Almirante a Roma? Scoppia polemica : 'Vergogna per città'. Stop da Raggi nella notte : ... grazie ad una mozione di FdI approvata ieri in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana . Un ...

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere "redenta"? : ROMA pare irredimibile. I ROMAni paiono irredimibili. perché si può accusare l'eventuale governo ladro, ma il governo della città c'entra poco. Il commento di MONICA MONDO(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:08:00 GMT)MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya, dove sono Salvini e Di Maio?RAID DEI CASAMONICA A ROMA/ Raggi, è questo il futuro della Suburra sporca e degradata?

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Stadio : Raggi - città e As Roma parte lesa : ANSA, - Roma, 14 GIU - "La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e ...

Al via Roma Città MONDO in scena 'FAMIGLIA' con Marcello Fonte e Fort Apache : Festa teatrale dell'intercultura, in programma dal 17 al 28 giugno al Teatro India, con una rassegna ad ingresso libero di spettacoli, attività, incontri e laboratori realizzati da artisti under 35 ...