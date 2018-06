Roma | Cassia Bis | donna si lancia da cavalcavia e centra furgone L' autista ricoverato al

Cassia Bis Roma : donna si getta da cavalcavia e centra furgone/ Ultime notizie : tragico suicidio e traffico ko : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Suicidio a Roma - Cassia bis bloccata : 13.38 Tragico Suicidio alla periferia settentrionale di Roma, dove una donna si è gettata da un cavalcavia sulla via Cassia bis, all'altezza di Prima Porta. Cadendo, è finita contro un camion, che nel tentativo estremo di evitarla ha sbandato e ha provocato un tamponamento a catena. L'autista è in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in entrambe le direzioni. La Cassia bis raddoppia per un tratto la Cassia, che porta a Viterbo e ...

A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia : A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia Striscia la Notizia ci parla del pericolo legato agli animali selvatici presenti nella Capitale. Continua a leggere L'articolo A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia proviene da NewsGo.