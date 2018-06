Roma | accordo raggiunto con Pastore Giovedì le visite mediche…

Pastore alla Roma? / Calciomercato - accordo col Psg : anche il calciatore ha detto di sì! : Pastore alla Roma? Calciomercato: i giallorossi pensano all'argentino del Paris Saint German nel caso dovesse partire Radja Nainggolan. Il belga sempre più verso l'Inter di Luciano Spalletti(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Alisson-Real Madrid - c’è l’accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

Merkel all'angolo cede a Seehofer "Accordo bilaterale con l'Italia" Berlino e Roma mai così vicine : La cancelliera, messa all'angolo dall'asse Salvini-Seehofer-Kurz, cede al suo ministro dell'Interno: regole più dure sui migranti. E propone un accordo bilaterale all'Italia. Inedito asse Roma-Berlino. ANALISI Segui su affaritaliani.it

Roma - Alisson-Real : oggi l'accordo? Ma serve offerta da 60 milioni : Mentre il direttore generale Baldissoni è a Milano per impegni in Lega e il presidente Pallotta è alle prese con il caos stadio, il direttore sportivo Monchi è alla finestra per la situazione Alisson. ...

Calciomercato Inter - nuovi contatti per Nainggolan : si cerca l'accordo con la Roma : Inter-Nainggolan: si comincia a fare sul serio. Dopo aver provato i primi approcci nelle ultime settimane, sembra essere arrivato il momento decisivo per capire se sarà possibile o meno il passaggio ...

Roma - Kluivert atteso stasera nella Capitale. Accordo trovato con l'Ajax : Roma-Kluiver jr . affare fatto. Monchi ha limato gli ultimi dettagli con l'Ajax per l'acquisto dell'esterno che sbarcherà a Roma questa sera , volo da Ibiza, domani alle 12 visite mediche a Villa ...

NAINGGOLAN ALL'INTER/ Manca ancora l'accordo con la Roma? Galante : "Da prendere subito" (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro, il giovane Zaniolo contropartita(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:44:00 GMT)

