Rom | Speranza denuncia Salvini per istigazione all' odio razziale

Rom - Roberto Speranza denuncia Matteo Salvini per istigazione all'odio : Una denuncia contro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. È l'iniziativa che, a quanto si apprende, ha deciso di assumere Roberto Speranza di Liberi e Uguali."Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega il deputato interpellato al riguardo.

Rom - Salvini : 'Sul censimento non mollo e tiro dritto' - Speranza lo denuncia per istigazione all'odio razziale : censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto" . Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo ...

Rom - Salvini : sul censimento non mollo e tiro dritto Speranza lo denuncia : istigazione al razzismo : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese. Il portavoce della Commissione europea,Alexander Winterstein: "Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaroche non è legale".

Roma - Flaminia ha una nuova carrozzina a motore. Una notizia che dà speranza : Come vi avevo promesso, vi aggiorno sulla vicenda della signora Flaminia per la quale era stata aperta una raccolta di soldi per l’acquisto di uno Scooter. Dopo 15 giorni Flaminia grazie all’aiuto di tutti noi è riuscita ad acquistare un nuovo mezzo per spostarsi. L’impegno dimostrato mi dà speranza e mi fa capire che se uniamo le forze i problemi si risolvono, con ciò lo Stato non può e non deve sottrarsi lasciando solo il cittadino ma deve ...

Alessandro Greco pRomosso? Si accende la speranza per Zero e Lode : Alessandro Greco verso il rinnovo con Zero e Lode? L’ultima speranza Il titolo è ottimistico e carico di speranza. Si spera sul serio che la Rai ci ripensi e, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2018/19, annunci la seconda edizione di Zero e Lode. Il presentatore Alessandro Greco si merita questa promozione soprattutto dopo l’eccellente lavoro svolto sul campo: occupare l’insidiosa fascia oraria 14.00-15.00 ...

Champions League 2018/2019 - ecco le FASCE : novità clamorose - si accende una grande speranza per la Roma! : Si delinea il quadro della Champions League 2018/2019, in vista del sorteggio degli 8 gruppi del prossimo 30 Agosto a Monaco. Un appuntamento attesissimo per le quattro italiane che hanno conquistato il “pass” per la partecipazione a un’edizione che si prospetta molto competitiva: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Sarà la corsa a detronizzare il Real Madrid dopo le tre Champions League consecutive e la grande rivoluzione di ...

L'arcivescovo Montenegro parla a Roma - don Franco : 'La chiesa deve dare speranza' : Controlli in panifici e ristoranti, 'alimenti scaduti o mal conservati': 3 esercenti denunciati 3 Moto contro auto, 50enne trasferito in elisoccorso al 'Sant'Elia' 4 'Crack da 50 milioni di euro dei ...

PAMELA MASTROPIETRO - OGGI FUNERALI A RomA/ L'omicidio - la droga - i colpevoli e la speranza che riposi in pace : PAMELA MASTROPIETRO, OGGI FUNERALI a ROMA a 3 mesi dalL'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:01:00 GMT)

Ranking Uefa - l'Italia retrocede al 4° posto. La speranza ora è la Roma : La stagione 2017-18 non sarà probabilmente inserita dagli italiani nei ricordi più belli della propria vita. Il colpo più pesante è arrivato lo scorso ottobre, quando la Svezia ha estromesso la ...

Di Maio "punti comuni con Pd" ma preferisce Lega/ Renzi 'speranza' di Salvini per Rompere M5s-dem : piano B è.. : Di Maio 'punti comuni con Pd' ma preferisce la Lega: Salvini 'noi non mutiamo programmi', Renzi rompe asse dem-M5s? piano B e ultime notizie

Da Roma l’ultima speranza per salvare Alfie : l’Italia gli concede la cittadinanza : Da Roma l’ultima speranza per salvare Alfie:l’Italia gli concede la cittadinanza Alfano e Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie: così il governo auspica che l`essere cittadino italiano permetta, al bambino, l`immediato trasferimento in Italia. In Inghilterra il destino del piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è segnato. Continua a leggere

Da Roma l'ultima speranza per salvare Alfie : l'Italia gli concede la cittadinanza : Alfano e Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie: così il governo auspica che l`essere cittadino italiano permetta, al bambino, l`immediato trasferimento in Italia. In Inghilterra il destino del piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è segnato.

Comitato pendolari RomaFirenze : "Lasciate ogni speranza voi che pendolate" : "Lasciate ogni speranza voi che pendolate!". In questo commento sul gruppo facebook del Comitato pendolari Roma-Firenze sta la sintesi della giornata di lunedì 16 aprile e delle ultime settimane. ...