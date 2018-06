Rom | Salvini tira dritto | su censimento non mollo Richiamo della Ue

Rom : Salvini pubblica le foto di una casa abusiva abbattuta - "dalle parole ai fatti" : "Questa mattina a Carmagnola, Torino, dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a commento di due foto di una casa abbattuta, postate su Facebook, sotto l'hashtag 'Prima gli italiani'.

Matteo Salvini non molla : “Farò il censimento dei Rom” : Sceglie Facebook Matteo Salvini per confermare le sue intenzioni. “censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo

Anche Fico boccia il referendum sui Rom di Salvini : "Incostituzionale" : Il censimento dei rom proposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini? "Sono d'accordo con Luigi Di Maio, è incostituzionale". Di più non dice il presidente della Camera, Roberto Fico, sollecitato dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio. "Ho già detto ieri a Napoli quello che dovevo dire" si è limitato ad aggiungere.

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : “Su migranti - Rom e caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

Censimento Rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue - ma Avramopoulos frena : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Salvini : «Sul censimento dei Rom non mollo e vado dritto» : Il ministro dell'Interno ribadisce la proposta di lunedì. «Prima gli italiani e la loro sicurezza» cinguetta su Twitter. E annuncia: «Già abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti»

Alexian a Salvini - le spiego cultura Rom : La popolazione romanì nel mondo contacirca 20 milioni di persone: 16 tra Europa e Americhe , 180 milain Italia di cui metà di cittadinanza italiana, , 4 milioni inMedio Oriente. Il primo ceppo di Rom ...

Matteo Salvini - ieri l’Aquarius - oggi i Rom. L’indignazione è una trappola : Scusatemi, cari amici e colleghi progressisti e indignati, se non mi unisco alle vostre campagne social, se non twitto qualche hashtag brillante o la solita citazione di Bertolt Brecht (“prima vennero a prendere gli zingari” e tutto il resto). Intendiamoci: l’idea del censimento dei rom proposto da Matteo Salvini non mi piace affatto, i censimenti li deve fare l’Istat, non un governo che vuole additare le minoranze da colpire. Come non mi ...

Rom - De Magistris : “Salvini? Sta costruendo Italia dell’odio. Se alza il tiro siamo pronti alle barricate” : “Nella Costituzione c’è scritto che non puoi fare l’anagrafe degli immigrati e non puoi fare l’anagrafe/censimento ai fini della deportazione dei Rom. Domani quale sarà il prossimo editto salviniano? Sugli ebrei? Sugli omosessuali? Purtroppo questo fa il Ministro dell’Interno. Se si dice ‘I rom Italiani purtroppo ce li dobbiamo tenere’ che Paese vogliamo costruire? Il Paese dell’odio”. Sono ...

Rom - Speranza denuncia Salvini per istigazione all'odio razziale : L'esponente di LeU Roberto Speranza ha denunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per istigazione all'odio razziale per aver annunciato l'iniziativa di un censimento di Rom e nomadi. "Per me ...

Rom - Sala : “Sgomberi a San Siro? Salvini sbaglia. Quegli immobili sono della Regione” : “Noi al momento abbiamo cinque campi ufficialmente. La premessa è che anche l’Europa dice che non ci dovrebbero essere campi rom ma dire ‘li cancelliamo’ facile non è”. sono le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato in diretta su Facebook. “Salvini si è reso disponibile per gli sgomberi in via Gola e zona San Siro? Si sbaglia, perché fa riferimento a realtà che appartengono alla Regione” ...