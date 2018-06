Rom | Salvini tira dritto | Non mollo sulla sicurezza

ilgiornale

: Quindi “purtroppo dobbiamo tenerci i rom italiani”, che è una frase di razzismo ributtante, dobbiamo far finta di n… - mattiafeltri : Quindi “purtroppo dobbiamo tenerci i rom italiani”, che è una frase di razzismo ributtante, dobbiamo far finta di n… - Giorgiolaporta : Gridano all'allarme #razzismo e #fascismo dopo l'annuncio di #Salvini di voler censire i #rom.. Poi si scopre che l… - corradoformigli : Censimenti dei rom. E quelli italiani “purtroppo ce li dobbiamo tenere”. Tra propaganda becera e pressapochismo Sal… -

(Di martedì 19 giugno 2018)non molla e. Dopo le polemichedecisione di avviare un "censimento dei rom", il ministro dell'Interno non intende fare dietrofront. Su twitter il segretario del Carroccio ha condiviso un articolo in cui si dimostra che i primi a pensare ad una schedatura dei campi rom fu la giunta di sinistra di Milano. "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi - commenta sui social - se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo".In fondo ieri, quando a Telelombardia ha aperto il nuovo fronte nomadi del governo, il ministro dell'Interno non aveva mai parlato di "schedatura". Poi però gli attacchi del Pd, di Saviano, della Boldrini, dell'Anpi e pure delle associazioni ebraiche avevano "costretto" in qualche modo il leghista a far presente che la sua idea era solo quella di censire i nomadi per ottenere "una ricognizione sui rom in Italia per ...