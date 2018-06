Rom | Salvini | “Non è la priorità del Paese Censimento su base etnica? Nei campi

Salvini : "Su censimento Rom non mollo" : Critiche alla politica sui migranti sono arrivate anche dal commissario europeo Moscovici anche se sottolinea che l'Unione europea non può lasciare l'Italia da sola.

Salvini : 'Questione Rom non è la priorità - lavorerò con i sindaci' : "Il censimento nei campi rom non è una priorità, quella è la sicurezza, i migranti". Lo ha detto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha aggiunto: "Ad ogni modo lavoreremo in futuro con i sindaci, ...

Salvini : «Sul censimento Rom non mollo».Poi frena : «Non è priorità» : Il ministro dell'Interno ribadisce la proposta di lunedì. «Prima gli italiani e la loro sicurezza» cinguetta su Twitter. E annuncia: «Già abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti». In serata corregge il tiro: «La priorità? La sicurezza»

Rom - Speranza (LeU) : “Ho deciso di denunciare il ministro Salvini per istigazione all’odio razziale. Fermare la deriva” : Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per Fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler ...

Censimento Rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Censimento Rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Conte e Di Maio 'bacchettano' Salvini : "Altro che Rom - censimento sui raccomandati" : L'idea di Matteo Salvini di schedare le popolazioni rom in Italia ha aperto un dibattito molto acceso, sui...

La risposta a Salvini dell'Associazione Nazione Rom : Roma, 19 giu. , askanews, 'Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ad una trasmissione televisiva di TeleLombardia che intende lavorare per avere un dossier completo sulla presenza dei ...

Censimento Rom - nuovo passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità. "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

Salvini sui Rom 'tira dritto' - il richiamo dell'Ue : "Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. Prima gli italiani": così in un tweet il ...

Salvini : con Conte piena intesa sui Rom : 19.16 "Ho parlato con Conte, non c'è alcuna crepa nel governo,l'intesa è granitica" Così il ministro dell'interno Salvini sul 'censimento' dei rom. Chiamiamolo "controllo, verifica, o anche Giovanni; è solo una questione di rispetto del codice penale e civile",ha spiegato al premier, con il quale c'è "totale condivisione". E sottolinea: i rom non sono "priorità;lo è la sicurezza, i migranti, lavorerò con i sindaci. Sono controlli che ...

Rom - Paolo Lojudice (vescovo ausiliario di Roma) : "Da Salvini esternazioni da bar" : "Il ministro dell'Interno ci sta abituando a esternazioni da bar. È difficile pensare ad un ministro che si esprima in un certo modo". Così il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Paolo Lojudice, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, ha commentato la decisione del ministro Salvini di voler realizzare un censimento sui rom in Italia e le sue parole contro i rom italiani."La maggior parte dei rom in Italia ...

Rom - Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale : Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale Continua a leggere L'articolo Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale proviene da NewsGo.

Salvini - "censimento dei Rom : non mollo"/ Ma sui social spopola l'hastag #Salvinischedacitutti : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:38:00 GMT)