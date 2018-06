Rom | Salvini insiste sul censimento ' Non mollo e vado dritto' La Ue | rispettare lo stato

Rom - L’Ue a Salvini : «Frasi raggelanti» : Il commissario Ue risponde al ministro dell’Interno: «Difficile resistere alla tentazione di interferire negli affari interni di un Paese». Toti: «Solo una disputa lessicale»

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : il censimento Rom come le liste degli ebrei. Ma rimedia una figuraccia : Maria Elena Boschi senza troppi giri di parole dà del nazi-fascista a Matteo Salvini dopo che il ministro dell'Interno ha detto di voler fare un censimento dei rom per espellere gli stranieri ...

TgLa7 - Mentana contro Salvini sul caso Rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

Disprezzo - insulti e moralismiCosì delegittimano SalviniDa L'Espresso al censimento Rom : L'opposizione può contrastare, legittimamente, la linea e le soluzioni, proposte dal governo Salvimaio. Ma è scorretto tentare di delegittimare, aggredire e squalificare, sul piano etico, i ministri, proponendo accostamenti, storicamente azzardati che, oltre a inasprire il clima politico del Paese, contribuiscono a dare l'immagine di uno Stato aggressivo, xenofobo e razzista, non corrispondente alla realtà. ...

Caso Rom - l'Ue contro Salvini : "Rispetto - frasi raggelanti" : Ancora una volta Matteo Salvini e il ministero degli Interni finiscono nel mirino Ue. Queta volta a criticare il leader del Carroccio è il il commissario Ue, Pierre Moscovici che prende posizione conttro la proposta del titolare del Viminale di avviare un censimento sui rom: "Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell"altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente ...

Rom e migranti - Moscovici a Salvini : «Rispetti lo stato di diritto o l'Ue farà valere le sue regole» : «Il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto: preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia». Ormai in Europa non si parla quasi d'altro: anche il commissario Ue agli affari economici e ...