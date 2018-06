Rom Orlando | - Quando schedatura disabili | omosessuali | ebrei | musulmani e sindacalisti?

Filippo Contri e Lucia Orlando/ Video : in accappatoio a Roma Nord (Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una Romantica serata a casa di lui (Grande Fratello).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Lucia Orlando/ La commessa Romana criticata sui social (Grande Fratello 15) : Lucia Orlando, la commessa romana, è tra i finalisti del Grande Fratello 15. Questa sera fuori dalla casa rivedrà Filippo Contri, come evolverà il loro rapporto?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Gf15 - Filippo Contri e il post Romantico su Instagram per Lucia Orlando : «Non avevamo ancora una canzone...» : A poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello , Filippo Contri manda un messaggio d'amore alla sua Lucia Orlando , finalista del reality di Canale 5. Lucia a Filippo: 'Se un giorno dovessi ...

M5s-Lega - Orlando (Pd) : “Contratto? Se è la somma delle pRomesse elettorali dobbiamo ricominciare a stampare moneta” : “Preoccupato da giustizia Lega-M5s? Mi preoccupa in generale questa saldatura sui temi dei diritti, delle garanzie credo si dovrà fare tantissima attenzione per evitare passi indietro. dobbiamo dire che vogliamo saldamente l’Italia in Europa per rispettare gli standard europei sul fronte delle garanzie fondamentali. Programma di governo? Non ho capito qual è. Se fosse la sommatoria di tutte le promesse elettorali dovremmo ...

Katy Perry e Orlando Bloom amore e vacanze Romane : Che ci fosse di nuovo armonia e tanta tanta passione tra Katy Perry e Orlando Bloom si diceva da un po’ ma a confermarlo definitivamente è stata l’apparizione in coppia a Roma dove hanno incontrato persino Papa Francesco nelle più classiche vacanze romane. Katy Perry e Orlando Bloom turisti nella ‘città eterna’ Lui, Orlando Bloom, è il suo darling, almeno scrive lei sulle sue stories di Instagram, insieme nella Capitale ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma incontrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

LUCIA ORLANDO/ Chi è? la commessa Romana realizza il suo sogno e entra nella Casa (Grande Fratello 15) : Chi è LUCIA ORLANDO, giovane commessa di Roma, è una dei nuovi inquilini che entreranno nella Casa de Grande Fratello 15, questa sera in diretta su Canale 5. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:50:00 GMT)

