Rom | Mentana commenta le dichiarazioni di Salvini in diretta tv | “Censimento? Guardate

Rom - Mentana contro Salvini in diretta mostra schedatura ebrei : In diretta durante il Tg delle 20 Enrico Mentana critica l'annuncio di Salvini di voler dare il via ad un censimento dei campi rom. E lo fa mostrando ai telespettatori di la7 un documento sulla famiglia Segre."È vero, Salvini ha detto 'io non voglio schedare, è solo un censimento' - ha detto il direttore - ma si chiamano sempre censimenti all'inizio. Io non sono tra quelli che vogliono accusare sempre Salvini di qualcosa. Voglio solo ricordare a ...

Mentana interRompe la maratona e commosso saluta il suo amico Lamberto Sposini : Il direttore del TgLa7 ha interrotto il collegamento dal Quirinale per rivolgersi al collega colpito da un ictus nel 2011: "Rubo soltanto 10 secondi, ma so che finalmente oggi pomeriggio ci sta ...

Maltempo Roma : alberi caduti sulla carreggiata - code sulla Nomentana : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra via Palombarese e via Dante da Maiano, in direzione di Roma. L'articolo Maltempo Roma: alberi caduti sulla carreggiata, code sulla Nomentana sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma. In Nomentana il 24 maggio sport e giochi per unire : sport e giochi per unire. Appuntamento giovedì 24 maggio, dalle 17 alle 21 in via Nomentana 349 (complesso di Sant’Agnese)

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interRompe il collegamento : “Non usiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...